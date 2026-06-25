Новгородская икона вернулась в Псков на временное экспонирование

Выставочный комплекс «Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна, с житием Варвары и Ульяны» в рамках выставочного проекта «Обретенные святыни Новгорода и Пскова» презентовали сегодня, 25 июня, в Поганкиных палатах в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Икона впервые покидает пределы Новгорода и возвращается на временное экспонирование в Псков. Этот образ, созданный псковским иконописцем в конце XV столетия, с послевоенного времени находился в Новгородском музее.

«Мы продолжаем совместный проект с Новгородом. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны много экспонатов были вывезены из Пскова через Ригу. Многие после этого вернулись, но произошла путаница с некоторыми экспонатами, поэтому часть псковских икон попали в Новгород и наоборот. Но нам показалось, что будет справедливо, если самые редкие и необычные иконы будут показывать на их Родине», - выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Также она отметила, что эта икона - загадка из-за того, что на ней изображены очень горячо любимые псковичами Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна в традиционной псковской школе иконописи, но без клейм Параскевы Пятницы.

Псковский музей-заповедник в свою очередь представил в Новгороде икону, связанную с жизнью Бориса Годунова, которая когда-то украшала там иконостас Софийского собора.

И та, и другая иконы находились на реставрации. Икона с жизнью Бориса Годунова - пять лет, а новгородская - 20 лет.

К реставрации иконы «Святых Параскевы Пятницы, Варвары и Ульяны» приложил руку художник-реставратор высшей квалификации древнерусской и поствизантийской темперной живописи, икон и фресок Адольф Овчинников.

«Я счастлива, что мне удалось долгие часы с ним разговаривать об иконах. Псковичам очень повезло, потому что он много времени и сил посвятил спасению и описанию иконы», - отметила Светлана Мельникова вклад Адольфа Овчинникова в реставрацию иконы.

Экспозиция с иконой будет доступна для посещения в течение полугода.