Новгородская икона вернулась в Псков на временное экспонирование

Выставочный комплекс «Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна, с житием Варвары и Ульяны» в рамках выставочного проекта «Обретенные святыни Новгорода и Пскова» презентовали сегодня, 25 июня, в Поганкиных палатах в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Икона впервые покидает пределы Новгорода и возвращается на временное экспонирование в Псков. Этот образ, созданный псковским иконописцем в конце XV столетия, с послевоенного времени находился в Новгородском музее.
Также она отметила, что эта икона - загадка из-за того, что на ней изображены очень горячо любимые псковичами Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна в традиционной псковской школе иконописи, но без клейм Параскевы Пятницы.
Псковский музей-заповедник в свою очередь представил в Новгороде икону, связанную с жизнью Бориса Годунова, которая когда-то украшала там иконостас Софийского собора.
И та, и другая иконы находились на реставрации. Икона с жизнью Бориса Годунова - пять лет, а новгородская - 20 лет.
К реставрации иконы «Святых Параскевы Пятницы, Варвары и Ульяны» приложил руку художник-реставратор высшей квалификации древнерусской и поствизантийской темперной живописи, икон и фресок Адольф Овчинников.
Экспозиция с иконой будет доступна для посещения в течение полугода.
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