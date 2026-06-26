 
Культура

В Пскове выступит писатель Артем Тасалов с новеллой о поиске Родины

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Центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова 3 июля в 17:00 приглашает псковичей на творческий вечер члена Союза писателей России Артема Тасалова «Возвращение на Родину». На вечере автор прочитает новеллу в прозе и стихах из 12 частей и эпилога из книги «Живая земля», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: Центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова

Это произведение есть развернутый миф о странствиях воплощенной души в поисках утраченной в забвении небесной Родины во исполнении слов Апостола Павла: «Не имеем здесь града постоянного, но взыскуем грядущего», отметили организаторы. 

«Это попытка автора найти себя самого в калейдоскопе снов, в мирах воображения, имеющих узнаваемые признаки конкретного земного места и времени. «Возвращение на Родину» - это и новелла, и своеобразный поэтический дневник, и целостное музыкальное произведение, в котором есть свое внутреннее звучание», - рассказали в библиотеке и добавили, что «это поэзия вне времени, внутри души». 

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