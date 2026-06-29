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Писатели Вера Богданова, Рагим Джафаров и Олег Ивик приедут в Псков на фестиваль «Второй закон»

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Книжный фестиваль «Второй закон» пройдет в Пскове с 3 по 12 июля. Жители и гости областного центра смогут бесплатно встретиться с известными писателями, такими как Вера Богданова, Рагим Джафаров и Олег Ивик, а также посетить масштабную книжную ярмарку, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фестиваль организуют Ассоциация книжных фестивалей «Читающая Россия» и Централизованная библиотечная система Пскова. Все мероприятия фестиваля и ярмарки будут бесплатными и не потребуют регистрации. 

Среди гостей фестиваля:

  • Вера Богданова — писательница и книжный обозреватель, финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер», лауреат «Московской Арт Премии» и победитель в номинации «Выбор читателей» премии «Большая книга»;
  • Рагим Джафаров — российский писатель и сценарист, лауреат литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «выбор читателей» (2023);
  • Олег Ивик — общий псевдоним литераторов Ольги Колобовой и Валерия Иванова, авторы научно-популярных работ и художественных книг, активно участвующие в археологических экспедициях.

Директор муниципальных библиотек города Пскова Людмила Слабченко отметила значимость фестиваля для псковичей и пригласила всех жителей города прийти на мероприятия, чтобы встретиться с любимыми писателями и задать им вопросы:

«Для псковичей этот фестиваль — по-настоящему значимое событие. Мы уверены: каждому жителю Пскова стоит прийти, ведь это уникальная возможность встретиться лично с любимыми писателями, задать им вопросы, услышать истории создания книг и просто почувствовать особую атмосферу живого диалога с литературой. Ждём всех на фестивале!» 

Книжная ярмарка пройдет параллельно с лекционной программой и соберет более 80 крупных, специализированных и локальных издательств. Среди участников будут «Фантом Пресс», «Альпина Паблишер», «Новое литературное обозрение», «Рипол Классик», издательство Высшей школы экономики, «Синдбад», «Этерна» и другие.

«Именно книжные поп‑ап‑ярмарки позволяют вовлечь нечитающих людей в мир книг. Это одна из главных миссий, которую наша команда ставит перед собой, устраивая фестивали в разных городах. Книжный фестиваль в Пскове мы делаем впервые и надеемся, что псковичи разделят нашу любовь к книгам», - подчеркнул организатор книжных фестивалей Михаил Фаустов.
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