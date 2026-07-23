Великолукская школьница стала одной из лучших молодых художниц России

Ученица Детской школы искусств «Центр» из Великих Лук Рада Тихонова заняла третье место на всероссийском конкурсе «Молодые дарования России», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: комитет культуры администрации Великих Лук

Конкурс проходит при поддержке министерства культуры РФ. В финале соревновались самые талантливые юные художники со всей страны, а профессиональное жюри оценивало их работы. Рада Тихонова завоевала III место в номинации «Живопись и акварельная техника».

Наставником победительницы выступает Пётр Дудко.