«Западные ворота — 2026»: что смотрят псковичи в третий день фестиваля

Третий день VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове сегодня, 25 июля. Местные жители и гости города продолжают погружаться в атмосферу одного из главных культурных событий лета, которое объединяет зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.
Всего в программе фестиваля 2026 года заявлено более ста кинокартин. Свои работы представляют режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе занимают фильмы, снятые на Псковской земле.
Основные показы третьего дня развернулись сразу на нескольких площадках города.
Кинотеатр «Победа»
Программа «До 16 и старше»
- 11:00 «На деревню дедушке», 6+, 2025, Россия, 90 минут., режиссер Владислав Богуш;
- 12:45 «Тимур и его команда», 12+, 2025, Россия, 93 минут, режиссер Андрей Семенов;
- 14:30 «Мой друг, кот и Пушкин», 6+, 2025, Россия, 79 минут, режиссер Алена Михайлова.
Международный конкурс
- 16:00 «Рыба на крючке» / Мохи дар шаст, 18+, 2025, Таджикистан-Иран, 97 минут, режиссер Мухиддин Музаффар;
- 18:00 «Мальчик-птица», 16+, 2025, Россия, 90 минут, режиссер Савелий Осадчий;
- 19:50 «Театр – миф о реальности» / Theatre: The Myth of Reality, 18+, 2025, Индия, 138 минут, режиссер Саджин Баабу.
Кинотеатр «Смена». Синий зал
Программа «До 16 и старше»
- 11:00 «Мой друг, кот и Пушкин», 6+, 2025, Россия, 79 минут, режиссер Алена Михайлова;
- 12:40 «Колокол надежды», 12+, 2025, Россия, 96 минут, режиссер Александр Кулямин.
Программа «Кино Абхазии»
- 15:20 «Спасибо деду за Победу», 6+, 2019, Россия, 84 минут, режиссер Теймураз Тания.
Программа «Панорама»
- 17:00 «Остров Арарат», 18+, 2025, Россия, 112 минут, режиссер Дарья Полторацкая;
- 19:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (лауреаты и участники фестивалей) №2.
Программа «Панорама»
20:45 «Камень батыров», 12+, 2025, Россия, 80 минут, режиссер Роман Пожидаев.
Кинотеатр «Смена». Красный зал
- 11:00 Программа к 90-летию союзмультфильма 103 минут;
- 13:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов №2
Программа «Хранители памяти»
- 14:10 «Легенды партизанского края», 16+, 2026, Россия, 44 минут, режиссер Андрей Егоров;
- 16:30 «Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается...», 2025, Россия, 45 минут, режиссер Влад Фурман.
Программа «Кино Абхазии»
- 17:45 «Меня зовут Махаз», 18+, 2018, Россия, 14 минут, режиссер Инар Нармания;
- «Три свадьбы и один побег», 18+, 2025, Россия, 90 минут, режиссер Кирилл Логинов.
Программа «Киноклуб»
- 19:45 «Мужу привет», 18+, 2025, Россия, 103 минут, режиссер Антон Маслов.
Псковское агентство информации
- 17:00 Встреча с актером и телеведущим Андреем Ургантом. Вход по регистрации.
Историко-краеведческая библиотека имени И.И.Василева.
Большой зал
- 14:00 Программа фонда «История Отечества»;
- «Загадки строительства главного собора страны», 2025, Россия, 36 минут, режиссер Сергей Краус.
Программа «Хранители памяти»
- 15:15 «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет», 2025, Россия, 55 минут, режиссер Андрей Кияница;
- 16:30 Открытие выставки и презентация книги «Первые киносеансы» А. Дунаевского и В. Кокина;
- 16:30 Программа фонда «История Отечества»;
- «Выше неба», 2025, Россия, 52 минут, режиссер Дарья Пономаренко.
Малый зал
- 13:00 Программа фильмов ГТРК Псков.
Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова
Программа фонда «История Отечества»
- 12:00 «У истоков русской археологии», 12+, 2025, Россия, 52 минут, режиссер Андрей Черкасов;
- 13:30 «Две жизни Алексея Щусева», 18+, 2025, Россия, 52 минут, режиссер Олег Курашин;
- 15:00 «Лисянский. Особое плавание», 16+, 2023, Россия, 60 минут, режиссер Александр Ильин;
- 16:30 «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав», 16+, 2025, Россия, 52 минут, режиссер Павел Медведев.
Палаты Постникова. Кино в «Мешках».
- 21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (Лауреаты и участники фестивалей) №2.
Театр Драмы имени Александра Пушкина
- 17:00 Спектакль по мотивам жизни и творчества Станислава Говорухина «Вертикаль продолжается» в исполнении актеров театра и кино. Вход по билетам.
Школа креативных индустрий
- 11:00 Мастер-класс «Режиссура игрового кино»;
- Показ и разбор студенческих работ ВШРИС и Учебного центра «Ленфильма»;
- 14:00 Мастер-классы с гостями фестиваля;
- 15:30 КиноСтарт. Представление и просмотр лучших конкурсных работ.
Напомним, торжественная церемония открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась накануне в БКЗ Филармонии.
С полным перечнем программы можно ознакомиться ниже.