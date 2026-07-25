«Западные ворота — 2026»: что смотрят псковичи в третий день фестиваля

Третий день VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове сегодня, 25 июля. Местные жители и гости города продолжают погружаться в атмосферу одного из главных культурных событий лета, которое объединяет зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.

Всего в программе фестиваля 2026 года заявлено более ста кинокартин. Свои работы представляют режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе занимают фильмы, снятые на Псковской земле.

Основные показы третьего дня развернулись сразу на нескольких площадках города.

Кинотеатр «Победа»

Программа «До 16 и старше»

11:00 «На деревню дедушке», 6+, 2025, Россия, 90 минут., режиссер Владислав Богуш;

12:45 «Тимур и его команда», 12+, 2025, Россия, 93 минут, режиссер Андрей Семенов;

14:30 «Мой друг, кот и Пушкин», 6+, 2025, Россия, 79 минут, режиссер Алена Михайлова.

Международный конкурс

16:00 «Рыба на крючке» / Мохи дар шаст, 18+, 2025, Таджикистан-Иран, 97 минут, режиссер Мухиддин Музаффар;

18:00 «Мальчик-птица», 16+, 2025, Россия, 90 минут, режиссер Савелий Осадчий;

19:50 «Театр – миф о реальности» / Theatre: The Myth of Reality, 18+, 2025, Индия, 138 минут, режиссер Саджин Баабу.

Кинотеатр «Смена». Синий зал

Программа «До 16 и старше»

11:00 «Мой друг, кот и Пушкин», 6+, 2025, Россия, 79 минут, режиссер Алена Михайлова;

12:40 «Колокол надежды», 12+, 2025, Россия, 96 минут, режиссер Александр Кулямин.

Программа «Кино Абхазии»

15:20 «Спасибо деду за Победу», 6+, 2019, Россия, 84 минут, режиссер Теймураз Тания.

Программа «Панорама»

17:00 «Остров Арарат», 18+, 2025, Россия, 112 минут, режиссер Дарья Полторацкая;

19:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (лауреаты и участники фестивалей) №2.

Программа «Панорама»

20:45 «Камень батыров», 12+, 2025, Россия, 80 минут, режиссер Роман Пожидаев.

Кинотеатр «Смена». Красный зал

11:00 Программа к 90-летию союзмультфильма 103 минут;

13:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов №2

Программа «Хранители памяти»

14:10 «Легенды партизанского края», 16+, 2026, Россия, 44 минут, режиссер Андрей Егоров;

16:30 «Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается...», 2025, Россия, 45 минут, режиссер Влад Фурман.

Программа «Кино Абхазии»

17:45 «Меня зовут Махаз», 18+, 2018, Россия, 14 минут, режиссер Инар Нармания;

«Три свадьбы и один побег», 18+, 2025, Россия, 90 минут, режиссер Кирилл Логинов.

Программа «Киноклуб»

19:45 «Мужу привет», 18+, 2025, Россия, 103 минут, режиссер Антон Маслов.

Псковское агентство информации

17:00 Встреча с актером и телеведущим Андреем Ургантом. Вход по регистрации.

Историко-краеведческая библиотека имени И.И.Василева.

Большой зал

14:00 Программа фонда «История Отечества»;

«Загадки строительства главного собора страны», 2025, Россия, 36 минут, режиссер Сергей Краус.

Программа «Хранители памяти»

15:15 «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет», 2025, Россия, 55 минут, режиссер Андрей Кияница;

16:30 Открытие выставки и презентация книги «Первые киносеансы» А. Дунаевского и В. Кокина;

16:30 Программа фонда «История Отечества»;

«Выше неба», 2025, Россия, 52 минут, режиссер Дарья Пономаренко.

Малый зал

13:00 Программа фильмов ГТРК Псков.

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Программа фонда «История Отечества»

12:00 «У истоков русской археологии», 12+, 2025, Россия, 52 минут, режиссер Андрей Черкасов;

13:30 «Две жизни Алексея Щусева», 18+, 2025, Россия, 52 минут, режиссер Олег Курашин;

15:00 «Лисянский. Особое плавание», 16+, 2023, Россия, 60 минут, режиссер Александр Ильин;

16:30 «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав», 16+, 2025, Россия, 52 минут, режиссер Павел Медведев.

Палаты Постникова. Кино в «Мешках».

21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (Лауреаты и участники фестивалей) №2.

Театр Драмы имени Александра Пушкина

17:00 Спектакль по мотивам жизни и творчества Станислава Говорухина «Вертикаль продолжается» в исполнении актеров театра и кино. Вход по билетам.

Школа креативных индустрий

11:00 Мастер-класс «Режиссура игрового кино»;

Показ и разбор студенческих работ ВШРИС и Учебного центра «Ленфильма»;

14:00 Мастер-классы с гостями фестиваля;

15:30 КиноСтарт. Представление и просмотр лучших конкурсных работ.

Напомним, торжественная церемония открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась накануне в БКЗ Филармонии.

С полным перечнем программы можно ознакомиться ниже.