Андрей Ургант на открытии кинофестиваля «Западные ворота»: Псков – центр кино

Церемония открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» стартовала в БКЗ Филармонии в Пскове сегодня, 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Ведущими церемонии стали актёры театра и кино Ольга Будина и Андрей Ургант. Они отметили, что седьмой по счету фестиваль проходит в особенный год: в 2026 году исполняется 130 лет как кино появилось в нашей большой стране. Неслучайно в этот раз «Западные ворота» проходят при поддержке Министерства культуры России.

«Сегодня и в эти дни Псков – центр кино!» – резюмировал Андрей Ургант.

Кроме того, Год единства народов России ознаменовал появление в программе «Западных ворот» фильмов, снятых в самых разных уголках России – от Санкт-Петербурга до Якутии, как подчеркнул глава региона Михаил Ведерников в своем обращении к гостям открытия.

Участниками церемонии выступили генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин, председатель жюри, российский кинорежиссёр Алексей Герман-младший, актёр, режиссёр, сценарист, народный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев, кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, издатель, киносценарист, основатель рок-группы «Кино» Алексей Рыбин и другие известные гости.

«Здесь, в Пскове, за эти четыре дня мы сможем представить вам более 100 картин. Всё это случилось при поддержке Ольги Борисовны Любимовой, при поддержке правительства Псковской области, отдельно хочу поблагодарить губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. А теперь, по нашей доброй традиции, приглашаю на сцену всех участников фестиваля – режиссёров, сценаристов, актёров. Без вас нас здесь бы не было», – отметил Эдуард Пичугин.

Генеральный продюсер кинофестиваля заинтриговал зрителей «особым подарком» и после пустил на экран кадры с советским Ромео – героем легендарного фильма «В бой идут одни старики». Эдгар Пичугин наградил почетным призом за вклад в кинематограф «Жизнь в кино» того самого Ромео – актера, режиссера, сценариста Рустама Сагдулаева.

«Мы "пскопские" – за это надо держаться!» – обратился к псковичам после благодарности зрителей Рустам Сагдулаев.

Церемония завершилась показом фильма режиссера Светланы Самошиной «Трудные папы», который создательница посвятила всем мамам, бабушкам, папам, дедушкам – всем родным людям, время с которыми надо ценить, пока они рядом.

Кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 23 по 26 июля на десяти городских площадках.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.