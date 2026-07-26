Церемония закрытия кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Псковской областной филармонии

Официальная церемония закрытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Псковской областной филармонии сегодня, 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На мероприятии собрались как опытные, так и начинающие актеры, режиссеры, продюсеры, местные жители и гости региона, а также именитые деятели кинематографического искусства в качестве жюри кинофестиваля. В качестве ведущих были приглашены актер театра и кино Андрей Ургант и актриса и режиссер Ольга Будина, которая также представила свой фильм «Белгородские хроники: жаркое лето 23-го».

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове c 23 по 26 июля. Всего на фестивале было представлено более ста произведений, в том числе короткометражных и внеконкурсных.

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