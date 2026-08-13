Предварительные итоги археологического сезона представят на лекции в Пскове

Лекцию, посвященную первым результатам археологических исследований сезона 2026 года в городе Пскове и регионе в целом, проведут специалисты Археологического центра Псковской области в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева 13 августа в рамках цикла «Археологи рассказывают». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

Лекция пройдет в рамках «Открытых дней археологии-2026».

Участники послушают доклады специалистов по темам: «Археологические работы в 2026 году», «Предварительный анализ результатов изысканий на Завеличье» и «Обзор итогов полевых работ на Запсковье».

Старт лекции запланирован на 18:00 по адресу: площадь Ленина, дом 3. Вход бесплатный по предварительной регистрации: 8 (8112) 33‑11‑23 или на сайте библиотеки.