Псковские археологи подвели итоги сезона: от каменной иконки до фальшивой монеты Петра I

В конце года псковские археологи традиционно подвели итоги насыщенного полевого сезона. Кульминацией этой работы стала выставка «Находки археологического сезона 2025 года» в археологическом центре. На выставке представили около тысячи артефактов, обнаруженных сотрудниками Археологического центра Псковской области, Псковского археологического центра и ООО «Псковская областная археологическая экспедиция». Помимо этого, в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева прошел цикл лекций об итогах исследований в Пскове и области. Подробнее об открытии выставки - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Ранее Псковская Лента Новостей делала прогноз, чем может удивить археологическая выставка, и о том, как основная работа археологического центра в этом году связана с определением границ территорий памятников археологии.
В Пскове раскопки велись на трех площадках общей площадью чуть более 90 квадратных метров.
Одной из самых маленьких, но чрезвычайно богатой на открытия стал раскоп Варлаамовский-6 - всего в девять квадратных метров, изучавший площадку под установку монумента благоверному князю Довмонту. Глубина раскопа достигла четырех метров, обнажив подвал постройки XVI-XVII веков, возможно, связанной с Воскресенским монастырем.
Фото здесь и далее: Археологическое общество Псковской области
Коллекция из 307 находок с этого раскопа впечатляет разнообразием: от фрагментов печных изразцов и масляной лампадки до рыболовных крючков и жернова. Женские занятия представлены большим ассортиментов швейных игл, кудельных булавок и грузила от ткацкого станка.
Особый интерес представляет нумизматическая коллекция из 56 монет XV–XVIII веков, включая обрезанный дерптский артиг, выпущенный от имени епископа Бернгарда II Бюлова около 1411–1413 годов, - возможное свидетельство средневекового мошенничества, - и фальшивую копейку Петра I. Появление артигов и пфеннигов Дерпта и Ревеля в пределах Псковских земель связано с их участием в местном денежном обращении в начале XV века в качестве законного средства расчета. Позже, в 1425 году, в Пскове началась чеканка собственных высокопробных серебряных монет номиналом «денги» и «четверетцы». Уникальность найденного на раскопе артига связана с его обрезкой по краю, в результате чего монета приобрела меньший диаметр. Вероятнее всего, этот экземпляр в процессе денежного обращения пытались выдать за денгу Пскова, которая имела более высокую пробу серебра и вес.
В правление Петра I фальшивомонетничество («денежное воровство») получило очень широкое распространение. Часто фальшивомонетчики подделывали именно крохотные серебряные копейки, отчеканенные на небольших кусочках расплющенной проволоки, что также нашло отражение в материалах раскопа.
Уникальными экспонатами стали двусторонний гребень из кости моржа или мамонта и каменная заготовка иконки с незаконченной резьбой, на обороте которой мастер оставил пробные «кудри».
На раскопе Варлаамовский-5, площадью 16 квадратных метров, были изучены слои XVI-XVIII веков. В составе средневековых отложений прослежено три горизонта освоения: насыпной светло-серый слой XVIII века, углистый слой конца XVII – первой половины XVIII веков и яма, заполненная материалами второй половины XV-XVI веков.
Среди 92 индивидуальных находок выделяется монетный материал XVI-XX веков, нательные кресты, пуговицы, обувные подковки, хозяйственный инвентарь, тыльник ножа, ключи различного назначения (от хозяйственных до миниатюрных сумочных), сетевые грузила. Близость крепостной стены и вооруженные конфликты, связанные с событиями XVII веков, обусловили обнаружение на раскопе представительной коллекции ружейных свинцовых пуль, а также ружейных кремней.
Покровский 46 раскоп (ООО «Псковская областная археологическая экспедиция») располагался на перекрестке улиц Свердлова и воеводы Шуйского и предварял строительство пристройки к дому 16/2 по улице Воеводы Шуйского, известного как «Дом кузнеца» (во второй половине ХХ века здесь располагалась мастерская известного псковского архитектора-реставратора и кузнеца Всеволода Смирнова). Культурный слой сильно пострадал от активной хозяйственной деятельности в новое и новейшее время, включая события Великой Отечественной войны (в раскопе зафиксированы несколько крупных воронок от снарядов или авиабомб).
Характерными объектами практически всех раскопов, расположенных в Покровском углу, являются остатки обширных каменных подвалов XVI-XVIII веков. Так, из небольшого раскопа, археологи исследовали подвал дома XVI века, погибшего, возможно, во время осады Пскова Стефаном Баторием. Среди 51 находки обнаружили массивный арбалетный болт.
Ключевыми раскопками в области также стали работы на торгово-ремесленном поселении X-XI веков у деревни Горожане в Новосокольническом районе. Там собрана коллекция из 350 предметов, включая стеклянные и каменные бусы, дирхемы IX-X веков, гирьки, фрагменты литейных форм и целый «усатый» перстень.
Большая часть культурных отложений в центральной и западной частях раскопа оказались разрушены многолетней тракторной распашкой практически до самого материка.
Особая задача сезона — определение границ памятников археологии — велась в округе Изборска. На селище Усть-Смолка выяснилось, что культурный слой эпохи бронзы и древнерусского времени распространен значительно шире, чем считалось.
Коллекция индивидуальных находок немногочисленна. Среди индивидуальных находок встречены предметы быта из камня и металла (оселок, точильный камень, пластина цветного металла, нож). Однако, анализ керамической коллекции, представленной лепной и гончарной керамикой, дал интересный результат.
По всей вероятности, освоение территории восточного берега Городищенского озера относится к эпохе бронзы, об этом свидетельствуют обнаруженные фрагменты лепной текстильной керамики. Аналогии в ближайшей округе найдены только на Труворовом городище. Таким образом, можно предположить, что жизнь на селище Усть-Смолка зарождается одновременно с городищем. Расцвет поселения приходится на конец XI – XII веков и сменяется угасанием в XIII столетии.
В XVI-XVII веках территории селища относятся к землям Никольской губы. Возможно, с этим фактором связано распространение культурного слоя более широкой площадью, чем фиксировалось ранее.
На могильнике на Ворониной горе раскрыты четыре погребения XI-XII веков (одно женское и три детских), включая женское в каменной конструкции, и семь вросших в землю обтесанных известняковых плит.
Среди личных вещей погребенной — нож, датировка которого после реставрации сместилась к рубежу X-XI веков. Детские погребения инвентаря не содержали.
Закрывают наш топ раскопки на могильнике у деревни Турок, расположенном недалеко от деревни Изборск. Целью работ являлось определение границ территории памятника.
На площади раскопа (51 квадратный метр) обнаружили нарушенные распашкой погребения и находки древнерусского времени (бубенчик от шумящей подвески, бусина синего стекла, миниатюрная спиралька и фрагмент серебряного перстня с орнаментом «волчий зуб»). В результате предварительного антропологического определения в раскопе в разрозненном состоянии выделяются кости, по крайней мере, троих индивидов.
Таким образом, прошедший сезон стал для псковских археологов временем не только ярких находок, но и важных научных открытий, меняющих представления об историческом ландшафте как древнего Пскова, так и его округи. Каждая, казалось бы, рядовая вещь в исследовательском контексте обретает ценность, складываясь в многогранную картину прошлого.
Алена Балан