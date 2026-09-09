Псковский музей расскажет школьникам об Александре Невском и Владимире Серове

Псковский музей-заповедник разработал специальные образовательные программы для школьников об Александре Невском и авторе картины «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945) из собрания Русского музея Владимире Серове. Об этом сообщила директор музея-заповедника Светлана Мельникова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Светлана Мельникова пояснила, что общий билет по Поганкиным палатам уже включает посещение Картинной галереи, и посетители увидят это полотно. Директор музея добавила, что с 1 сентября, с началом школьного сезона, Детский музейный центр Псковского музея-заповедника запустил специальные программы для детей. Экскурсоводы расскажут школьникам об Александре Невском, его историческом значении и о творчестве автора картины.

Отвечая на вопрос о партнерстве с федеральным музеем, Светлана Мельникова подчеркнула, что учреждение не может игнорировать такого соседа с колоссальной картинной галереей русского искусства. Руководитель музея-заповедника отметила, что Русский музей идет навстречу и привозит в Псков свои произведения. Она назвала этот шаг величием души самого русского из всех русских музеев.

Напомним, в рамках проекта «Музейная жемчужина» регионы Северо-Запада России принимают выставки одного шедевра из фондов Русского музея. Так, в Псков привезли масштабное полотно Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945).