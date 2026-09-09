В Пскове открылась выставка одного шедевра из коллекции Русского музея

Масштабное полотно Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945) из собрания Русского музея представил Псковский музей-заповедник 9 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Выставку одного шедевра открыли в рамках акции «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» в Картинной галерее, расположенной по адресу: улица Некрасова, 7. Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2012 года.

Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поприветствовала участников мероприятия и отметила важность совместных экспозиций.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил команду Русского музея за многолетнее продуктивное сотрудничество. Он подчеркнул знаковое значение события для региона, поскольку Александр Невский одержал победу на берегах Чудского озера. Глава региона напомнил, что в этом году область отмечает 805-летие со дня рождения князя, а президент недавно вручил орден Александра Невского 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова объяснила суть инициативы. По ее словам, в 2012 году президент поручил создать проект «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья», который объединит исторические города Северо-Запада через культуру и привлечет туристов, так как в регионе нет единой транспортной артерии, подобной Волге. Алла Манилова добавила, что в этом году Русский музей, полпредство президента и Министерство культуры запустили проект «Музейная жемчужина», в рамках которого регионы Северо-Запада России принимают выставки одного шедевра из фондов Русского музея. Министерство культуры поддерживает выставку участием творческих коллективов, включая хор Санкт-Петербургской консерватории и Псковский оркестр.

На церемонии открытия также присутствовали председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, а также член академии художеств и деятель искусств Татьяна Шумова.

В этот же день в Псковской областной филармонии пройдёт музыкальный вечер. Программу посвятят 135-летию Сергея Прокофьева и историческому полотну Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища». Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, академический хор Санкт-Петербургской консерватории и приглашенные солисты исполнят кантату «Александр Невский» и инструментальные концерты композитора.