Алла Манилова: Привезенная в Псков картина Владимира Серова символизирует неизбежность победы

Картина Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» символизирует неизбежность победы в любые трудные времена для страны, а фигура князя объединяет исторические судьбы Пскова и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на открытии выставки одного шедевра из коллекции Русского музея в Пскове 9 сентября.

Алла Манилова пояснила, что доставка крупноформатного полотна не представляет сложностей, гораздо важнее было определить нужную тему. Директор Русского музея отметила, что собрание учреждения составляет почти 450 000 произведений мирового класса, и директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова сразу указала на необходимость привезти именно Александра Невского.

Алла Манилова подчеркнула, что эта стержневая фигура для истории России особенно сплачивает два города. Для Пскова князь выступает победителем Ледового побоища, который защитил северо-западные рубежи и православную веру, а для Санкт-Петербурга он стал духовным покровителем по воле Петра Первого, перенесшего мощи святого в новую столицу в 1724 году.

Генеральный директор Русского музея напомнила о народном голосовании в проекте «Имя России», где россияне единогласно назвали Александра Невского главным историческим героем страны. Алла Манилова указала на глубокую символику полотна: «Художник начал писать картину в блокадном Ленинграде в 1943 году, а вышла она из-под его пера уже после Победы, во второй половине 1945 года. Это невероятная аллюзия на любые трудные времена для нашей страны, на любые времена испытаний, как и сегодня. Эта картина утверждает неизбежность нашей победы во всех мирах».

Собеседница ПЛН рассказала о Владимире Серове, народном художнике СССР и президенте Академии художеств в годы блокады. По ее словам, этот мастер, являющийся наследником Василия Сурикова и истовым защитником реализма, смог прописать множество лиц и характеров. Алла Манилова обратила внимание зрителей на настроение людей на полотне: «Присмотритесь, настроение людей — это ликование всех жителей Пскова, встречающих нашего главного героя Победы». Также она добавила, что на образ князя во многом повлиял знаменитый фильм с Николаем Черкасовым в главной роли.