ЖКХ

Псков готов к отопительному сезону на 99%

На предприятии «Псковские тепловые сети» прошли плановые остановочные ремонты на всех 27 котельных, проведены ремонтные работы и подготовлены к отопительному сезону 338,12 км тепловых сетей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, об этом на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы доложила сегодня, 18 сентября, заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

По ее словам, на сегодняшний день жилой фонд города Пскова подготовлен к отопительному сезону на 99%, а объекты социальной сферы на 100%.

Напомним, решение о включении отопления в городе принимают органы местного самоуправления. В первую очередь, тепло появится в объектах социального характера: детских садах, школах, больницах и так далее.

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Ранее член Общественной палаты Псковской области, председатель общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов сделал прогноз, что отопление в домах псковичей появится ближе к 1 октября.