ЖКХ

Эксперт назвал примерную дату начала отопительного сезона в Псковской области

В домах псковичей появится тепло примерно к 1 октября, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) член Общественной палаты Псковской области, председатель общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

«Решение о включении отопления у нас принимают органы местного самоуправления (ОМСУ). Безусловно, в первую очередь, тепло появится в объектах социального характера: например, детские сады, больницы. Прогнозирую, что это произойдет ближе к 1 октября, - отметил Алексей Кириллов. - Законодательство позволяет ОМСУ включать отопление, исходя из погодных условий. Синоптики обещают, что на следующей неделе будет тепло. Поэтому сомневаюсь, что отопление включат в момент потепления. Ведь вспомним практику предыдущих годов. Включат раньше - жители пожалуются, что жарко. Включат на день позже - люди пожалуются, что их хотят заморозить».

Кроме того, председатель общественного совета добавил, что сейчас, по данным управления городского хозяйства администрации Пскова, количество домов в Пскове, готовых к отопительному сезону, почти достигло показателя 100%.