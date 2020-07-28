ЖКХ

В Дедовичах отремонтируют тепловые сети

В Дедовичах с 3 августа начинается подготовка к отопительному сезону. На время работ по подготовке объектов теплоснабжения к будущему отопительному сезону до 16 августа в поселке будет ограничена подача горячего водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской ГРЭС.

Отметим, что в этот период планируется заменить 108 погонных метров подземного участка магистрального трубопровода в районе жилых домов №2 и №4 по улице Энергетиков, провести ремонт и ревизию запорной арматуры по всей протяженности тепловых сетей, устранить дефекты, выявленные по итогам гидравлических испытаний. Все работы будут выполнены с восстановлением поврежденной дорожной инфраструктуры.

Технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев отметил, что будут выполнены мероприятия, необходимые для стабильного функционирования системы теплоснабжения поселка в осенне-зимний период.