 
ЖКХ

«Псковские тепловые сети» выявили 15 слабых участков после жесткой опрессовки

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Специалисты «Псковских тепловых сетей» выполнят все ремонтные работы на трубопроводах и начнут заполнение систем водой уже через неделю, чтобы гарантировать своевременный пуск горячего водоснабжения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Ранее работники провели опрессовку и нагнетали в магистральные сети давление в 13 килограммов (что эквивалентно столбу жидкости высотой 130 метров) на 15 минут. В ходе этого испытания специалисты искусственно создали контролируемые утечки и выявили 15 слабых участков, преимущественно на трубах большого диаметра от 500 до 700 миллиметров.

 

На предприятии пояснили, что большинство дефектов, которые работники обнаружили в ходе теста, совпали с местами недавних раскопок, в том числе у стадиона «Машиностроитель». Руководство заранее закупило отводы, компенсаторы и неподвижные опоры большого диаметра, поскольку ожидание их поставки с завода-изготовителя занимает от одного до трех месяцев.

Основные задачи выполнят сетевые участки №6 и №7, а помощь им окажут дополнительные ремонтные расчеты, которые предприятие сформировало на время остановки котельной СВПУ. Представители «Псковских тепловых сетей» подчеркнули, что у бригад остается всего одна неделя на устранение всех неполадок, так как заполнение сетей должно стартовать уже в следующую среду.

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