ЖКХ

По-хорошему

Какие проблемы с мусором создают собственникам управляющие компании и руководство СНТ, как предприниматели пытаются обойти оплату за вывоз мусора, почему в квитанциях жителей частного сектора суммы ниже – смотрим на коммунальную сферу глазами сотрудников «Экопрома».

Приходят все

Сотрудники Центра обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – компании «Экопром» многое могут рассказать о том, как хитрят те, у кого мусор есть, но плату за его вывоз пытаются переложить на плечи соседей. Фактически, такие мелкие жулики залезают в карман тех, кто добросовестно оплачивает квитанции.

«Много ловим людей, которые подъезжают к площадкам для бытового мусора, открывают свою машину и выгружают в контейнер строительный мусор, - возмущается руководитель Центра Екатерина Алексеева. - Такой контейнер потом спецтехника с места сдернуть не может, он тяжелый, обрываются крепления. А если в мусор попали цементные остатки, прошел дождь, и началась реакция – все, контейнер сам можно везти на свалку».

Менеджер Денис Алексеев сейчас работает с бизнесменом из Острова. Он владеет торговым центром на 600 квадратов, сдает площади десяткам арендаторов. И наотрез отказывается заключать договор с «Экопромом».

Денис Алексеев.

«Не удивлюсь, если сам в это время берет с арендаторов деньги за вывоз мусора», - предполагает специалист.

Также он проводит свое маленькое расследование на улице Труда, где стоит общежитие, и регулярно меняется назначение пристройки к нему. Кальянную сменяет кафе, на его место приходит караоке, и так по кругу. Обрезки и обломки от бесконечных ремонтов оказываются на контейнерных площадках неподалеку. Денис буквально ловил за руку мужчину, который ведрами выносит строительный мусор, но тот сделал вид, что не понимает по-русски. А бабуля-вахтер дала название несуществующей организации. Долго так все равно не побегаешь, и за утилизацию своих отходов вскоре придется платить самостоятельно.

Когда менеджеры звонят в организации, не заключившие договор, слышат в трубке наигранное: «Мы? Мы мусор не образуем». Грешат этим даже те, кому по долгу службы положено щепетильно относится к подобным вопросам – управляющие компании. Из полусотни работающих в Пскове только у четырех заключены договоры на вывоз мусора от офисов. У остальных этикетки от перекусов, чайные пакетики, ненужные бумажки, грязь с пола и прочее содержимое урн, видимо, бесследно испаряется. Можно предположить куда – по направлению к контейнеру в соседнем дворе, за вывоз которого платят жильцы.

«Кто не хочет сотрудничать, у тех куча проблем и всегда есть крайний: не дозвониться, не приехать, не понимаю, не знаю. Воздействуем только по-хорошему, другими методами нельзя, - уверена Екатерина Алексеева. - Призываем к порядку, неприятности делать друг другу не надо. Все равно рано или поздно договор заключать приходят все».

Есть предприниматели, которые договор заключают, но вывозить контейнер просят не по графику, а по заявке. Свой контейнер ставят под замок, а мусор носят на соседнюю площадку. Таких ждет звонок от менеджера с выяснением причин. И визит сотрудников территориального отдела с проверкой информации. К примеру, жульничества тут никакого нет, мусор может скапливаться медленно, если картон и стекло передают на утилизацию специализированным организациям. За такой ответственный подход к делу положено уменьшение платы за вывоз – плюсом к редким визитам мусоровоза. Сплошная экономия. Но! Экологичный порыв нужно подкрепить соответствующими документами, предъявить договор со сторонней фирмой.

Не по адресу

С бумажками вообще все непросто. Из-за особенностей бюрократии сотрудники «Экопрома» принимают на себя тонны негатива, направленного совершенно не по адресу.

Скажем, заключает СНТ договор на вывоз мусора. Это еще позитивный сценарий, не все садоводства пока дошли до офиса регоператора. Договор, допустим, есть. Но действует с мая по сентябрь. А дачник, перебравшийся за город, приносит для перерасчета платы в городе справку, что жил на свежем воздухе с января по декабрь. Но регоператор может пересчитать цифры в квитанции только за период договора с СНТ. Нетрудно догадаться, на кого злятся члены садовых товариществ.

Или умер член семьи. Опять нужен перерасчет. Сделать его можно только при наличии выписки из лицевого счета в домоуправлении или иного документа, подтверждающего место регистрации человека, а просто одно свидетельство о смерти принять ну никак нельзя – такие правила. И специалисты регоператора точно также вынуждены их исполнять.

«Мы бы и рады помочь, понимаем, что у людей горе, но сделать ничего не можем», - разводит руками менеджер Татьяна Тимашова.

Екатерина Алексеева и Татьяна Тимашова.

Не обладают экопромовцы и навыками телепатии. Пока собственник не придет со справкой, что ребенок убыл в армию или на учебу в другой город – квитанции будут выставлять по тем данным, что дали управляйки. А они не всегда спешат их оперативно обновлять. Только пятая часть ежемесячно присылает свежие сведения о жильцах. Другие создают им проблемы.

Многие помнят трения, возникшие, когда регоператор начал свою деятельность. Данные ему были даны, как попало, снова трудности возникли у собственников, пришлось побегать с бумажками. Сотрудникам «Экопрома» пришлось выслушать массу несправедливых слов о своей некомпетентности.

Стало чище

В Центре обслуживания клиентов стараются максимально пойти навстречу каждому пожеланию. Документы для составления договора можно выслать по электронной почте и приехать в офис для подписания уже после того, как мусор с объекта начнет уезжать на сортировку.

Машины регоператора приходят строго в установленное время.

«Кто-то просит, не приезжайте утром, у нас целая парковка. Кому-то, наоборот, нужен мусоровоз именно с утра. Организации с пропускным режимом ценят, что наши водители подъезжают к воротам четко в указанное время. Бывает, из компаний звонят с просьбами срочно вывезти контейнеры, не по графику. Тогда диспетчеры просят водителей сделать крюк, не бросать людей. Мы стараемся учитывать все пожелания в пределах своих возможностей, - рассказывает Екатерина Алексеева. - Много ситуаций, когда к водителям подходят бабушки: разбираю дома шкаф, надо вынести, но я одна. Наши добрые ребята помогают, а их соседи ругают, что в спецовках в подъезд зашли. Читала в интернете, что наши ребята даже фантик подберут, если из контейнера во время разгрузки вылетит».

Состояние мусороконтейнерных площадок - зона ответственности управляющих компаний, но места накопления отходов приходится мониторить сотрудникам территориального отдела.

«Нужно выходить на диалог, мы со всеми поговорим. Пока что больше сами бегаем и уговариваем», - сокрушается Екатерина Алексеева.

Юрлицам для заключения договора нужно предоставить паспорт на отходы, карточку организации, правоустанавливающие бумаги на помещение. Жителям частного сектора – паспорт, документ на приобретение контейнера с указанием его объемов и документы на право собственности. С собственниками, живущими на своей земле, работает менеджер Светлана Храмова.

Светлана Храмова.

«Когда пришел «Экопром», чище стало, сужу по Родине, где живу. У нас две контейнерных площадки, раньше мусор постоянно навалом лежал, собаки и кошки растаскивали. Теперь порядок», - Светлану Храмову трудно обвинить в предвзятости, в «Экопроме» она работает только полтора месяца. Можно сказать, что ее голос – голос «рядового жителя».

Ее коллега Николай Богданов напоминает о колоссальном объеме отходов, годами копившихся на Талабских островах. Вывозил мусор регоператор несколько недель. Сейчас впервые на островах налажен цивилизованный сбор мусора.

Николай Богданов.

«Обратите внимание, насколько меньше мусора на глаза попадается по полям и лесам, - призывает Екатерина Алексеева. - Ликвидировали большое количество несанкционированных свалок. Быстро забывается, что было «до».

Она работает в «Экопроме» с момента прихода компании в Псков. Раньше к коммунальной сфере отношения не имела. Как и другие сотрудники отдела, говорит, что гордится своей работой.

«С детства люблю, когда чисто, - отмечает она. - И дочку так же воспитываю. Недавно меня женщина на улице отругала, что моя дочка мусор на улице подобрала и в урну понесла. Мол, зачем чужое поднимать. А ребенок видит, что некультурно, рука тянется исправить, грязно же! Удивляют люди, которые пакет в контейнер «с разворота» закидывают, он рвется, содержимое рассыпается. В сетки для бутылок пихают, что ни попадя, далеко не пластик. Или в контейнер для крупногабаритного мусора на старый диван кладут мешок бытовых отходов. Удивляет непонимание, не надо так».

Старая поговорка гласит, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. В современных условиях полдела выполняет качественная уборка, а вторая половина ответственности за чистоту находится в руках тех, кто генерирует мусор. Чистота зависит от желания его убрать – не спрятать в лесу и не отнести в чужой контейнер, а передать эту задачу в работу тем, кто с ней справится наилучшим образом.

Валентина Семенова