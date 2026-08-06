«Коммунальный ликбез»: Актуальные вопросы лета 2026 года в сфере обращения с ТКО

Слушайте сегодня, 6 августа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым собираемость платежей и то, как регоператор работает с «петербургскими и московскими дачниками» в разгар летнего сезона.

Слушайте «Коммунальный ликбез» сегодня в 8.20. Видеоверсия будет доступна на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. Повтор в 18.20.