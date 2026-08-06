Кому в Псковской области пересчитали плату за вывоз ТКО с 1 июня, рассказал директор «Экогрупп»

С 1 июня жители многоквартирных домов Псковской области платят за вывоз мусора по новому нормативу накопления, при этом сам тариф сохранился на прежнем уровне. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) сообщил генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами разъяснил разницу между тарифом и нормативом. «Во-первых, это не рост тарифа. Это изменение норматива накопления. У нас вырос норматив накопления по многоквартирным домам, по так называемым "человейникам". По индивидуальным строениям норматив пока остался прежним», - подчеркнул он. Гость студии также анонсировал следующее изменение: 1 октября компания проведет индексацию тарифа на три-четыре рубля.

Генеральный директор «Экогрупп» указал на финансовые трудности. Компания тратит на дизельное топливо порядка 10–12% от общих затрат. «Топливо в цене у нас поднялось, все услуги подорожали, транспортировка, логистика. Мы работаем в рамках прежнего тарифа и не имеем возможности оперативно поднять стоимость своих услуг», - пояснил Денис Кузнецов.

В 2026 году «Экогрупп» и «Псковэнергосбыт» перевели Северную зону области на единую квитанцию. «У нас единый QR-код "Псковэнергосбыта". Если вы должны оплатить за услугу по вывозу ТКО 100 рублей, а "Псковэнергосбыту", условно, 500 рублей, у вас по QR-коду пройдет сразу 600 рублей, и вы не сможете их расщепить», - рассказал о механике оплаты Денис Кузнецов.

Для получения отдельных бумажных квитанций собственникам необходимо написать на электронную почту регоператора. По словам гостя студии, переход на единый документ временно снизил собираемость платежей на 7–8% из-за сброса настроек автоплатежей у населения. Сейчас компания собирает 95–97% от начисленных сумм.

Региональный оператор активно взыскивает дебиторскую задолженность через суды. Судебная практика полностью сформировалась, и судьи всегда выносят решения в пользу компании, заверил глава «Экогрупп». Он предупредил должников о последствиях и описал механизм взыскания:

«Суд выносит судебный приказ, вы получаете его, как штраф в ГИБДД, и просто узнаете в один прекрасный момент, что вы должны. Если вы накопили на лицевом счёте полторы-две тысячи рублей долга, то в итоге вы оплатите этот лицевой счёт в районе четырёх-пяти тысяч рублей. Сюда войдут судебные издержки, плюс судебные приставы ещё свой процент берут. Какой смысл платить кому-то ещё, если можно оплатить сразу?»