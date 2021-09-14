Подготовка к отопительному сезону в Псковской области завершена на 89%. В сравнении с предыдущим годом этот показатель увеличился на 4%. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов.
Он также отметил, что пока сложно сказать, когда именно в Псковской области дадут отопление. Глава профильного комитета напомнил, что гидрометцентр прогнозирует в Псковской области двойное бабье лето.
Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ отметил, что наибольшие трудности при подготовке к отопительному сезону возникают в Куньинском, Пустошкинском и Новоржевском районах. «Есть районы, где не все гладко обстоит, но там уже в ручном режиме мы эту историю прорабатываем. Это обосновано и финансовым состоянием предприятий, в частности, по закупке топлива, и ремонтными программами предприятий», - пояснил он.
Сергей Грахов также добавил, что социальные объекты и образовательные учреждения не зависят от отопительного сезона. «Там отопление осуществляется по заявкам от руководителей организаций, поэтому здесь как директора школ, садиков, главврачи напишут заявления, им немедленно подадут тепло», - сказал он.