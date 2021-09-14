ЖКХ

Подготовка к отопительному сезону в Псковской области завершена на 89%

Подготовка к отопительному сезону в Псковской области завершена на 89%. В сравнении с предыдущим годом этот показатель увеличился на 4%. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов.

«Сейчас максимум усилий прикладываем, чтобы получить 100-процентный показатель готовности. Паспорта готовности по закону выдаются до 15 ноября, но мы, конечно же, отопительный сезон начнем, несмотря на наличие паспорта, исходя из погодных условий». - сказал Сергей Грахов.

Он также отметил, что пока сложно сказать, когда именно в Псковской области дадут отопление. Глава профильного комитета напомнил, что гидрометцентр прогнозирует в Псковской области двойное бабье лето.

«Сейчас люди пишут, что очень холодно и просят включить отопление, а потом начнут просить отключить, потому что будет очень жарко. А включение отопления — небыстрый процесс, это не по мановению волшебной палочки, это работа большого количества людей, не просто вкл/выкл», - подчеркнул Сергей Грахов.

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Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ отметил, что наибольшие трудности при подготовке к отопительному сезону возникают в Куньинском, Пустошкинском и Новоржевском районах. «Есть районы, где не все гладко обстоит, но там уже в ручном режиме мы эту историю прорабатываем. Это обосновано и финансовым состоянием предприятий, в частности, по закупке топлива, и ремонтными программами предприятий», - пояснил он.

Сергей Грахов также добавил, что социальные объекты и образовательные учреждения не зависят от отопительного сезона. «Там отопление осуществляется по заявкам от руководителей организаций, поэтому здесь как директора школ, садиков, главврачи напишут заявления, им немедленно подадут тепло», - сказал он.