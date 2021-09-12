Общество

Синоптики не исключают двойного бабьего лета в Псковской области

Синоптики не исключают возможности двойного бабьего лета в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По словам Талы Нещадимовой, осадки в Псковской области должны закончиться в ближайшие дни. «Сейчас должен пройти холодный фронт, а после этого у нас установится сухая погода, характерная для бабьего лета. Осадков в сентябре практически не должно быть. Они еще пройдут завтра-послезавтра и должны закончиться», - рассказала эксперт.

После 15 сентября в регионе прогнозируют температуру воздуха от +2 до +7 градусов в ночное время суток и от +10 до +15 градусов днем. «Такая малооблачная прохладная погода сохранится почти до конца сентября, далее планируется выход очередного циклона, но это к концу сентября будет видно, а в октябре возможно еще одно бабье лето, но пока об этом говорить рано. Но в Псковской области такое бывает, что в начале октября, до Покрова, устанавливается второе бабье лето», - пояснила Тала Нещадимова.

Она также добавила, что в сентябре в регионе вероятны ночные заморозки. «Но пока говорить об их интенсивности и о том, точно ли они будут, нам не приходится», - заключила синоптик.