ЖКХ

В псковских школах с 14 сентября дадут отопление

Отопление дадут в образовательных учреждениях Псковской области с 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 13 сентября, провел рабочую встречу с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным. Основной вопрос касался подготовки города к началу нового отопительного сезона.

Глава региона поинтересовался, когда планируется приступить к подаче тепла в различные социальные объекты и жилищный фонд. Губернатор обратил внимание, что поступают обращения от населения с просьбами запустить отопление в дошкольные учреждения.

Борис Елкин доложил, что в настоящее время уже зафиксирован ряд заявлений от школ и детских садов. Он заверил, что уже с завтрашнего дня, согласно поступившим заявкам, начнется подача тепла в учреждения социальной защиты и образования. «Мы готовы подключаться. Школьные, дошкольные учреждения готовы, социальные объекты тоже. Проблем никаких не видим», — заметил Борис Елкин. Глава региона попросил подойти к вопросу подачи тепла в соцобъекты адресно, внимательно отслеживать поступающие обращения.

Борис Елкин добавил, что начало отопительного сезона в жилом секторе будет зависеть от погодных условий. В настоящее время, по его словам, ведется постоянная работа с управляющими компаниями по решению актуальных вопросов подготовки коммунальной инфраструктуры.

Еще один вопрос, затронутый на встрече, касался строительства на территории естественно-математического лицея №20 физкультурно-оздоровительного комплекса. В настоящее время завершается экспертиза проекта. ФОКОТ будет многофункциональным: здесь оборудуют футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, а также установят трибуну для болельщиков. На возведение объекта из городского бюджета будет направлено 28 млн рублей. Планируется, что объект будет переходящим. Основную часть строительства планируется провести в этом году. Оставшиеся работы завершат в следующем году, как только позволят погодные условия.

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Губернатор обратил внимание, что в дальнейшем необходимо заранее прорабатывать вопрос установки подобных объектов, подбирать и готовить площадки.