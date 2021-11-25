ЖКХ

Капремонт фундамента многоквартирного дома завершили в Пушкинских Горах

Приняты работы по капитальному ремонту фундамента жилого дома в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Фото: пресс-служба фонда капитального ремонта Псковской области

Ремонт фундамента проходил в доме №6 пол улице Лермонтова. В рамках договора подрядчик ООО «С-Тройка» выполнил усиление фундамента монолитными железобетонными обоймами, обустроил бетонные обоймы, также позаботился о обмазочной гидроизоляции. Кроме того, подрядчик сделал отмостки для защиты отремонтированного фундамента от осадков.

«Подрядчик выполнил работы с должным качеством и в установленные сроки», - отметили в фонде.