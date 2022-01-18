ЖКХ

Новые рычаги воздействия на «управляйки» появятся у администрации Пскова

В скором времени у администрации Пскова появится больше рычагов воздействия на управляющие компании. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава администрации города Борис Елкин.

«Распределение части полномочий между областью и муниципалитетом скоро поменяется, и у муниципалитета, в частности, будет больше рычагов воздействия на управляющие компании. Надеемся, что работа будет более действенной, когда все эти рычаги будут сосредоточены в одних руках», - отметил Борис Елкин.

Глава администрации Пскова заметил, что в городе действительно актуальны вопросы, касающиеся качества работы управляющих компаний. При этом он подчеркнул, что в областном центре есть как недобросовестные организации, так и управляющие компании с хорошей репутацией, ответственно подходящие к своим обязанностям.

«Но есть и такие управляющие организации, которые менее добросовестно работают, это приводит к большому количеству обращений, вызывает негодование жителей, они ведь платят "управляйкам" деньги. Сейчас рычагов воздействия на них нет. Работу с управляющими компаниями мы ведем через контрольное управление города Пскова и комитет по региональному контролю и надзору Псковской области», - рассказал Борис Елкин.