Новые рычаги воздействия на «управляйки» появятся у администрации Пскова

В скором времени у администрации Пскова появится больше рычагов воздействия на управляющие компании. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава администрации города Борис Елкин.
Глава администрации Пскова заметил, что в городе действительно актуальны вопросы, касающиеся качества работы управляющих компаний. При этом он подчеркнул, что в областном центре есть как недобросовестные организации, так и управляющие компании с хорошей репутацией, ответственно подходящие к своим обязанностям.
«Но есть и такие управляющие организации, которые менее добросовестно работают, это приводит к большому количеству обращений, вызывает негодование жителей, они ведь платят "управляйкам" деньги. Сейчас рычагов воздействия на них нет. Работу с управляющими компаниями мы ведем через контрольное управление города Пскова и комитет по региональному контролю и надзору Псковской области», - рассказал Борис Елкин.