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Без вскрытия дорог и остановки движения: в Пскове готова первая нитка нового напорного трубопровода

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В Пскове подходит к концу масштабная реконструкция напорных трубопроводов канализации на участке от насосной станции на улице Ивана Головко до улицы Вокзальной. Проект предусматривает замену изношенной канализационной сети и прокладку двух полиэтиленовых трубопроводов диаметром 300 миллиметров — каждый протяженностью 526,5 метров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальном предприятии города «Горводоканал».

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Наличие двух параллельных трубопроводов позволит оперативно перенаправлять сточные воды в случае возникновения аварийных ситуаций.

На сегодня первая нитка участка канализационной сети полностью протянута и вскоре будет запущена в работу. Прокладку второго параллельного трубопровода планируется завершить в течение ноября 2026 года.

По словам главного инженера муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрея Алябьева, проводимая реконструкция усложнялась сразу несколькими факторами: трасса трубопроводов проходит вплотную к домам частного сектора, дороги здесь слишком узкие для свободного подъезда и маневров спецтехники, на участке расположено множество других инженерных коммуникаций. Помимо перечисленного дополнительно ситуацию усложнила близость железной дороги, что потребовало особых мер безопасности и дополнительных согласований.

 

С учетом перечисленных сложностей для минимизации воздействия на городскую инфраструктуру и дорожное полотно специалисты применили современные бестраншейные методы. В частности, было произведено разбуривание существующей трубы с заменой новой, а на участке под проезжей частью улицы Советской Армии — частично метод роллдаун. Суть последнего в том, что полиэтиленовая труба сжимается и протаскивается внутрь старой трубы. Это позволило обойтись без вскрытия дорожного полотна и остановки движения транспорта, что было бы весьма критично для данного района.

Обновленная канализационная система обеспечит более стабильную и безопасную работу канализации и снизит вероятность и последствия аварийных ситуаций в будущем.

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