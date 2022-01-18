ЖКХ

Законодательство делает людей заложниками управляющей компании - Сергей Макарченко

Современное законодательство делает людей заложниками той или иной управляющей компании. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил руководитель УК «Инженерный сервис» Сергей Макарченко.

«На мой взгляд, среди управляющих компаний сегодня нет необходимой конкуренции. Во-первых, существует негласная договоренность между управляющими компаниями, они редко переманивают дома друг у друга. А второе — процесс перехода из одной компании в другую очень сложный», - сказал Сергей Макарченко.

Он отметил, что контролирующие органы не помогают жителям поменять «управляйку», а, наоборот, усугубляют ситуацию в силу своей некомпетентности или коррумпированности. «По моему опыту, у этих контролирующих организаций есть неприкасаемые управляющие компании, которые пользуются необоснованными привилегиями», - заметил руководитель УК «Инженерный сервис».

«На законодательном уровне процесс перехода (от одной компании к другой — ред.) сделали отвратительным, ужасным. Люди которые хотят перейти, не могут провести собрание по-человечески, там все слишком формализовано. Изначально наше законодательство делает людей заложниками определенной управляющей компании, а потом уже идут надзорные органы, которые никак людям не помогают, вот и все», - заключил Сергей Макарченко.