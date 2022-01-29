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Газ в Большую и Малую Гоголевку планируют провести к концу года

31.01.2022 14:58|ПсковКомментариев: 0

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» на встрече с инициативной группой жителей населенных пунктов сообщили, что природный газ в Большую и Малую Гоголевку Псковского района могут провести уже к концу этого года. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал заместитель председателя областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян, который проконтролировал проведенные работы.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт председателя Псковского областного Собрания, руководителя фракции «Единой России» Армена Мнацаканяна

Он напомнил, что псковичи обратились к нему по вопросу газификации во время личного приема. Как отметил Армен Мнацаканян, частично газ уже подвели, но немало домовладений все еще ждут этого.

Сейчас, как проинформировали в компании, выполняется топографическая съемка территории населенных пунктов, затем будет создан проект, после чего специалисты приступят к прокладке сетей. Представители инициативной группы рассказали, что на данный момент есть около 20 домовладений, которые готовы поучаствовать в программе по догазификации.

Стороны решили, что необходимо организовать встречи с жителями Большой и Малой Гоголевки, и, возможно, число желающих поучаствовать в программе догазификации увеличится.

Кроме того, следующая встреча в таком составе пройдет в апреле. «Будем пошагово двигаться в решении этого значимого для людей вопроса», - написал Армен Мнацаканян.

Теги: #Единая Россия #псковский район #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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