ЖКХ

Руководитель управления ЖКХ в Великих Луках оштрафован за изменение условий оплаты контракта

Руководителя великолукского управления ЖКХ оштрафуют за изменение условий оплаты муниципального контракта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что руководитель управления ЖКХ без законных оснований заключил дополнительное соглашение к муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников в Великих Луках. При этом соглашение изменяло порядок оплаты работ.

В отношении директора учреждения возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.