ЖКХ

Почти 30 сеток для пластиковых бутылок отремонтировали в Пскове

29 металлических сеток для пластиковых бутылок отремонтировала ремонтно-эксплуатационная служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в Пскове на текущей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники этого подразделения ежедневно занимаются ремонтом контейнеров и сеток для ПЭТ-бутылок не только в Пскове, но и в области. На этой неделе особое внимание уделили состоянию сеток. «Данные емкости для пластика вывозятся по мере накопления, но не менее 1-2 раз в неделю, некоторые даже чаще», - отметили в компании.

У дома №8 на улице Кузбасской Дивизии восстановили крепление колеса сетки, что позволит без проблем эксплуатировать и выгружать данную емкость для пластиковых бутылок в будущем.

У дома №9 на улице Гецентова крышка емкости оказалась сорвана с петель. Сотрудники компании приварили новые крепления, поставили крышку на место, все закрепили и обработали приваренные места от коррозии.

А у дома №6 на улице Михаила Егорова крышка емкости была замята, что придавало неэстетический вид сетке. «Наша команда ремонтников аккуратно сняла крышку, выпрямила ее и закрепила обратно уже аккуратной и ровной», - рассказали в «Экопроме».

В основном деформация сеток происходит из-за того, что люди пытаются засунуть туда все, для чего эти емкости совершенно не предназначены, отметил начальник ремонтно-эксплуатационной службы Александр Андриевский. «На данный момент у нас достаточно ресурсов и персонала для поддержания функционирования и ремонта контейнерного парка, а также металлических сеток для ПЭТ-бутылок», - сказал он.

Также на этой неделе отремонтировали аналогичные сетки, установленные по следующим адресам: улица Маргелова, 23; улица Советская 94; улица Инженерная, 118; улица Мирная, 2; улица Юности 5; Сиреневый бульвар, 9 и так далее.