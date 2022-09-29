ЖКХ

Фонд капремонта предлагает псковичам получать квитанции электронно

Квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт жители Псковской области могут получать на электронную почту. Об этом псковичам напомнили в пресс-службе фонда капитального ремонта региона.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В фонде отметили, что ежемесячная доставка квитанций на электронную почту имеет ряд преимуществ:

квитанция приходит в день формирования счета на оплату;

электронную квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново;

проверить получение квитанции и оплатить ее можно даже находясь в длительной командировке или отпуске;

можно получать и оплачивать счета своих близких.

Получение квитанций в электронном виде исключает риски потери или несвоевременной доставки квитанций, подчеркнули в учреждении.

Для того, чтобы изменить способ получения платежного документа на электронный вариант, нужно направить заявление на официальную почту регионального оператора: info@fkr60.ru с указанием адреса квартиры и электронной почты, на которую необходимо направлять квитанции. К заявлению необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме.

После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному, по желанию процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить.

Более подробную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112) 29-82-17, 8(8112) 29-82-27, 8(8112) 29-82-70, 8(8112) 29-82-69, 8(8112) 29-82-68 или по телефону «горячей линии»: 8(8112) 29-82-23.