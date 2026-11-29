Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2027 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Индексы составят от 7,9% в Ивановской области до 20,5% в Республике Северная Осетия — Алания. В Москве показатель установлен на уровне 13%, в Санкт-Петербурге — 15%.

При этом значения могут дополнительно вырасти в отдельных муниципальных образованиях. Предельно допустимое отклонение составит от 2,1 до 20,4% в зависимости от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя такое отклонение не предусмотрено.

В сентябре Минэкономразвития сообщало, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля вырастет на 11%. Фактическая плата за услуги ЖКХ в разных регионах при этом может отличаться в зависимости от ряда факторов, в том числе природных.

Накануне Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проконтролирует установление регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги для граждан и их соблюдение.