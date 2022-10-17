ЖКХ

На пять вопросов об утилизации крупногабаритного мусора ответили псковичам

На пять вопросов об утилизации крупногабаритного мусора ответили псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: «Экопром»

- Что можно отнести к крупногабаритному мусору и чем он отличается от других видов?

- Крупногабаритный мусор - это остатки бытовых предметов и хозяйственной деятельности, размеры которых превышают 0,5 метра по любой из сторон. К крупногабаритному мусору можно отнести:

бытовую технику: холодильник, стиральную машинку, микроволновую печь, телевизор, плиту, посудомоечную машину и так далее,

мебель: диван, шкаф, стол, кресло, стулья и так далее,

остатки от текущего ремонта: обои, паркет, плинтус, подоконник, оконная рама, двери, люстра и тому подобное.

сантехнику: канализационные трубы, ванну, унитаз, раковину, смеситель.

- Для утилизации крупногабаритного мусора тоже есть свои правила?

- Крупногабаритные отходы нельзя складировать в контейнеры с обычным мусором. За обычными контейнера для мусора и за крупногабаритными отходами приезжают разные мусоровозы с разными типами погрузки. Стандартные мусоровозы не предназначены для транспортировки крупных предметов, техника может повредиться при погрузке либо выгрузке.

Крупногабаритный мусор необходимо складывать на оборудованную контейнерную площадку.

Оборудованная контейнерная площадка имеет ограждение с трех сторон и располагающиеся на ней контейнеры. Крупногабаритные отходы необходимо упаковать, если имеется такая возможность, и поставить их на площадку. Главное условие - эти отходы не должны мешать погрузке контейнеров для ТКО.

- Что делать, если рядом нет оборудованной площадки?

- Просто выкинуть у своего дома или возле дороги крупногабарит нельзя. Подобное складирование будет расценено как свалка, а её ликвидация ляжет на плечи собственника земли, где она расположена.

- Что не относится к крупногабаритному мусору?

- Многие ошибочно рассуждают о том, что остатки от текущего ремонта включают в себя абсолютно всё, но это не так. Как отличить строительный мусор от крупногабаритного? Все просто: к категории строительных отходов относятся кирпич, бетон, арматура, железобетонные изделия.

В группу крупногабаритных включены все отходы, образующиеся в процессе потребления, а также пользования жилым помещением. Ремонтные работы тоже включены в это понятие, но есть нюанс. Остатки стройматериалов, старая сантехника, демонтированные оконные, дверные рамы – это результат так называемого текущего ремонта.

Если ремонтные работы в жилом помещении многоквартирного дома предполагают капитальные преобразования, перепланировку, то остатки снесенных перегородок, бетона, кирпича придется вывезти через управляющую компанию или филиал ООО «Экопром». Такой тип мусора классифицируется как строительный.

- Сколько стоит вывоз крупногабаритного мусора?

- Крупногабаритные отходы классифицируются как ТКО и его вывоз уже включен в величину тарифа, указанную в квитанции на оплату.

По всем интересующим вопросам можно обратиться, написав на официальную почту ro_pskov@mehuborka.ru или в личные сообщения сообщества компании.

Источник: «Экопром»