ЖКХ

Свалки ликвидировали на кладбищах в Красногорородском районе

Свалки ликвидировали на кладбищах в Красногорородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопромом».

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопромом»

«Свою работу по уборке свалок в Красногородске спецтехника "Экопрома" начала на Велейском кладбище. Ликвидировать предстояло восемь мест накопления, находящихся на территории самого кладбища, а так же вдоль подъезда к нему. За час работы кузов ломовоза был заполнен "с горкой" собранным мусором», - рассказали в компании.

После первой выгрузки автомобиль регионального оператора продолжил работу и убрал ещё четыре несанкционированных места складирования. При этом общий объём веток, листьев, мусора, без учёта ТКО, за два рейса составил 60 кубов.