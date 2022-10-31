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Великие Луки первыми выполнили задачу по сбору заявок на догазификацию - губернатор

Положительные сдвиги в реализации программы догазификации на территории Псковской области отметил председатель регионального штаба по газификации, губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Три летних месяца активной работы, два парламентских часа в областном собрании, поддержка и постоянный контроль со стороны федерального офиса „Газпром газификация“ - все это дало результат», - сказал губернатор на очередном заседании регионального штаба по газификации.

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Согласно федеральной оценке, Псковская область со своими задачами справляется. «Тем не менее следует разделять те задачи, которые ставит перед регионом Минэнерго, и то, что ждут от программы догазификации жители региона, о чем договаривались на уровне областного правительства и областного Собрания депутатов», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона похвалил муниципалитеты за эффективную информационную кампанию и грамотную работу с населением, благодаря которым удалось активизировать сбор заявлений от граждан на догазификацию. Первым полностью выполнил задачу по сбору заявок город Великие Луки (101% от требуемого показателя), замыкает список - Печорский район (28% от плана). В целом по области собрано почти 75% заявок.

«Это неплохой показательно, но работы еще много, поэтому всем отстающим нужно подтянуться до конца этого года», - обозначил задачу Михаил Ведерников.

Члены регионального штаба при участии заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александра Затонских проанализировали ход реализации программы, обсудили вопросы, возникающие в ходе кампании по догазификации. отдельно остановились на проблемных вопросах, которые возникают в отдельных населенных пунктах - участниках программы догазификации. С отдельным докладом в режиме ВКС выступил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Также на заседании регионального штаба были рассмотрены механизмы компенсации затрат жителей на догазификацию. По решению губернатора области Михаила Ведерникова, на территории Псковской области расширены меры поддержки граждан на участие в программе. Так, единовременная выплата на догазификацию увеличена с 40 до 70 тысяч рублей.

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Эти деньги собственник может направить как на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования, так и на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка (по желанию и в любых пропорциях). В перечень льготных категорий граждан, кто может ею воспользоваться, дополнительно включены инвалиды войны, ветераны боевых действий. Для получения выплаты необходимо обратиться в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области.