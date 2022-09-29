Псковским многодетным семьям разрешили тратить до 70 тысяч из маткапитала на догазификацию

Депутаты Псковского областного Собрания разрешили многодетным семьям тратить до 70 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала на догазификацию. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Общее количество получателей сертификатов на региональный материнский капитал, проживающих в населенных пунктах Псковской области, в которых в соответствии с региональной программой проходит догазификация, составляет 1315 человек, из них в индивидуальных жилых домах проживает 395 человек. Таким образом, ориентировочное количество граждан, которые обратятся за возмещением понесенных расходов на приобретение газового (газоиспользующего) оборудования, может составить 395 человек.
Размер возможного увеличения расходов областного бюджета на выплату маткапитала в случае, если за получением средств на покупку газового оборудования обратятся все получившие такое право семьи, может составить 11,9 млн рублей. Эти деньги заложены в бюджете.
Напомним, ранее многодетные семьи могли тратить на догазификацию до 40 тысяч рублей из средств маткапитала.
Законопроект поддержали в двух чтениях единогласно.