ЖКХ

Псковским многодетным семьям разрешили тратить до 70 тысяч из маткапитала на догазификацию

Депутаты Псковского областного Собрания разрешили многодетным семьям тратить до 70 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала на догазификацию. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Это позволит семьям, которые хотели бы газифицировать свои домовладения. Такие заявки уже поступают, считаю меру своевременной, она позволит улучшить условия, в которых проживают наши многодетные семьи, - прокомментировал принятое решение вице-спикер Александр Братчиков. - Мы сегодня слышали - 105 тысяч стоит подключение к газопроводу. На эти цели можно будет потратить 70 тысяч маткапитала и немного добавить своих. Это было бы очень разумно».

Общее количество получателей сертификатов на региональный материнский капитал, проживающих в населенных пунктах Псковской области, в которых в соответствии с региональной программой проходит догазификация, составляет 1315 человек, из них в индивидуальных жилых домах проживает 395 человек. Таким образом, ориентировочное количество граждан, которые обратятся за возмещением понесенных расходов на приобретение газового (газоиспользующего) оборудования, может составить 395 человек.

Размер возможного увеличения расходов областного бюджета на выплату маткапитала в случае, если за получением средств на покупку газового оборудования обратятся все получившие такое право семьи, может составить 11,9 млн рублей. Эти деньги заложены в бюджете.

Напомним, ранее многодетные семьи могли тратить на догазификацию до 40 тысяч рублей из средств маткапитала.

Законопроект поддержали в двух чтениях единогласно.