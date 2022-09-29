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Шанс на газ: псковские депутаты обсудили догазификацию региона

Первая после каникул сессия Псковского областного Собрания началась с парламентского часа, посвящённого ходу догазификации в регионе. Депутаты заслушали доклады о том, как проходит подключение жилого фонда, озвучили проблемные вопросы, которые собрали в своих округах, высказали пожелания и опасения.

Низкий уровень подключений

С отчётом об исполнении программы выступила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. Она проинформировала, что потенциал догазификации составляет 24 546 домовладений в 132 населенных пунктах 16 муниципальных образований области. По состоянию на 29 сентября в Псковской области было подано 18 084 заявки на догазификацию. Заключено 12 923 договоров, но до границ участка газ довели только по 6201 из них. Подключены всего 893 домовладения - 7% от заключенных договоров.

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Елена Пилипенко отметила работу с населением администрации города Великие Луки, где процент принятых заявок на догазификацию по отношению к потенциалу составляет 101%. Самый низкий показатель по принятым заявкам в Печорском районе – 28% от потенциала. По количеству договоров, в рамках которых газопроводы доведены до границ земельных участков заявителей, лидирует Дновский район (80% от заключенных договоров), наименьший показатель в Локнянском районе – 3%. Более всего в рамках догазификации выполнено подключений в Псковском районе (2% от количества заключенных договоров). Ни в один дом не провели газ в Бежаницком, Дновском и Куньинском районах.

Докладчик обратила внимание, что АО «Газпром газораспределение Псков» не представляет в срок информацию о фактическом объёме выполненных мероприятий по догазификации, а также не согласовывает свои цифры с муниципальными образованиями. Как следствие, данные компании и муниципалитетов не соответствуют друг другу.

Елена Пилипенко озвучила еще одну проблему: строительно-монтажные работы по догазификации до сих пор не ведутся в Дедовичском, Куньинском, Локнянском районах. Только 26 сентября работники компании вышли на площадки в Невельском районе. Очевидно, что представленный в начале июля график не соблюдается и требует корректировки.

Также спикер напомнила о мерах поддержки, среди которых единовременная выплата до 70 тысяч рублей на возмещение части затрат собственников на приобретение газового оборудования.

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Затем перед депутатами выступил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. Он заметил, что показатели в Псковской области неплохие, по сравнению со среднероссийскими. Руководитель компании озвучил итоги инвентаризации газораспределительных сетей, в ходе которых выявлены 4 тысячи «нулевых врезок» — речь о том, когда газопровод находится на расстоянии не более трёх метров от границы участка потребителя. В таком случае газ могут подключить в течение одного дня, конечно же, при наличии у собственника денег.

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Средняя стоимость обустройства газа внутри участка составляет 105 тыс рублей. «Мы предлагаем самую низкую цену. При этом заявитель получает полный комплект услуг и оборудования», - подчеркнул Олег Басников.

Работать в контакте

Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак констатировал, что движение в плане доведения газа к населенным пунктам есть. Но по факту большая часть людей не получают голубое топливо, потому что завести его в дом очень дорого. По подсчетам депутата, сейчас средняя стоимость внутридомовых работ с закупкой оборудования составляет не 105, а 300 тыс рублей. «Очень много людей обращается с этим вопросом», - сообщил парламентарий и поинтересовался, что именно входит озвученную ООО «Газпром межрегионгаз Псков» сумму.

Олег Басников пояснил, что в пакет входит минимальный комплект оборудования для дома площадью до 105 кв. м, в том числе газовая плита с духовым шкафом, проточный водонагреватель, прибор учета газа, а также услуги по подключению. Не включена только разводка по дому.

«Не каждый раз мы наблюдаем, чтобы руководитель такого уровня знал вопрос так глубоко. Спасибо вам», - поблагодарил за развёрнутый ответ Олег Брячак.

Следующим слово взял заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Его насторожило расхождение данных «Газпром межрегионгаз Псков» и муниципальных образований. «Вы перестали работать с муниципалитетами?» - возмутился депутат.

Олег Басников заверил, что работа с администрациями ведётся плотная, а несоответствие цифр — лишь технический вопрос.

«Ежедневно встречайтесь, в контакте работайте со всеми», - отреагировал Армен Мнацаканян и задал следующий вопрос: правда ли, что в регионе проектами газификации занимается только одна организация.

Олег Басников ответил, что это не так. Данным видом работ занимаются целых три компании, только на геодезию выезжают 22 бригады. «Если собрать все геодезические компании Псковской области столько не наберешь», - заметил руководитель «Газпром межрегионгаз Псков».

Армен Мнацаканян всё же усомнился, что все запланированные работы удастся завершить в установленный срок — до конца 2022 года. Тем более, с учётом приближения холодов.

Олег Басников заверил, что опасения напрасны.

«Это хорошо, что мы не хуже, чем в целом по Российской Федерации. Но от этого нашим жителям не легче», - озвучил своё мнение вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих.

Культурный слой

Заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев попросил руководство компании обратить внимание на Великолукский и Новосокольнический районы. «У меня есть данные, что работа очень медленно ведётся. Будет ли ускорение по этим крупным районам?» - поинтересовался он.

«По Великолукскому району темпы нагнали, сейчас активно работаем. В октябре-ноябре основные договоры закроем. В Новосокольническом районе работы тоже ведутся, там всего 400 договоров, из них 111 уже в принципе готовы», - прокомментировал Олег Басников.

Заместитель исполнительного директора АО «Газпром газораспределение Псков» по строительству и инвестициям Игорь Мелузов подтвердил, что в Новосокольническом районе приступили к строительно-монтажным работам две подрядные организации, практически все проекты уже выполнены. По его словам, в этом муниципалитете программа заработает в полном объеме до 10 октября. В Великолукском районе, продолжил Игорь Мелузов, проблемы только с согласованием проектов с землепользователями. Кроме того, в некоторых местах ускорению процесса мешает культурный слой. «Сейчас все силы брошены на строительство газораспределительных сетей, газопровод-ввод делать проще», - подчеркнул Игорь Мелузов. Он заверил, что все возникающие вопросы решаются оперативно, несмотря на большой объём работ. Спикер подчеркнул, что количество рабочих бригад увеличено практически вдвое, подрядчики в два раза нарастили объем буровых установок.

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь обеспокоен вопросом благоустройства, который до сих пор не решён. «Впереди зима. Каким образом будет вестись асфальтирование, восстановление дорожного покрытия?» - спросил он у представителей «Газпром газораспределение Псков».

Игорь Мелузов согласился, что вопрос непростой, так как компания не в силах проводить данный вид работ так же качественно, как дорожные организации.

«Если мы выполняем эти работы осенью, весной всё проваливается. В летний период качество более-менее неплохое. Есть договоренность со всеми главами по возможности не вскрывать асфальт. Но есть газопроводы, которые проходят прямо под асфальтом. Тут по-любому придётся вскрывать», - пояснил спикер.

«Но там, где мы вскрыли асфальт, мы его положим в любом случае», - подчеркнул Олег Басников.

Первые чайники на газу

«Мы видим из вашего доклада, из СМИ красивые цифры, хорошие отчёты. А выезжая в районы, мы видим, что ситуация не меняется, - обратился к нему заместитель председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков. - По-прежнему, один из основных вопросов, с которыми к нам подходят избиратели, - это газификация. Вернее, её отсутствие». Парламентарий предложил запросы граждан, которые приходят к депутатам, отправлять не администрациям районом, а напрямую в Газпром. При этом народные избранники должны получать обратную связь от компании.

«Очень хорошее, правильное предложение. Житель хочет получить конкретный ответ, конечно, отправляйте на нас. Мы будем оперативно отвечать и реагировать», - поддержал идею Олег Басников.

Антон Минаков уточнил, что впредь парламентарии будут составить депутатский запрос и с приложенными обращениями граждан направлять на электронный адрес компании.

Его коллега из фракции «Единая Россия» Геннадий Григорьев заметил, что в Порховском и Дновском районах жители радостно сообщают о первых вскипячённых на газу чайниках. «К некоторым домовладениям подводят газ. А другие, кто тоже подал заявки, говорят: «К нам никто не приходил». Может, это и есть нулевая газификация, а люди об этом не знают? И вы в течение дня можете прийти подключить газ» - предположил он. Народный избранник попросил дополнительно проинформировать людей о такой возможности, а также скидках на оборудование в магазинах «Газпром межрегионгаз Псков».

Олег Басников заверил, что до населения снова доведут всю необходимую информацию. Он также попросил депутатов сообщать о ситуациях, когда в домах уже разобраны печи и подготовлено всё оборудование. «Если необходимо только подключение с нашей стороны, мы готовы среагировать, чтобы люди в зиму вошли с теплом дома», - заявил спикер.

Взаимодействия нет

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов обратился к правительству Псковской области: удовлетворены ли власти текущей ситуацией?

Елена Пилипенко заметила, что на заседаниях регионального штаба под председательством губернатора высказываются все недовольства и претензии. «Сказать, что мы удовлетворены результатами, мы не можем. Потому что если бы мы были удовлетворены, сейчас не поднимали этот вопрос», - подчеркнула она.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов подтвердил, что существуют большие опасения, что программа догазификации не будет завершена до конца декабря 2022 года. При этом, уточнил он, еженедельно проводятся совещания по данному вопросу, на которых детально разбирается ситуация в каждом районе. Заместитель губернатора пообещал приглашать на такие заседания всех заинтересованных депутатов областного Собрания.

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, представитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко добавил, что областному правительству надо серьезно контролировать исполнение программ и спрашивать с тех, кто не решает возникающие проблемы. «Ну, а мы, как депутаты, готовы всегда откликнуться и поддержать все начинания», - сказал он.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков озвучил пожелание Газпрому: при выборе подрядчиков обратить внимание на компании, которые работают в Псковской области. Это нужно и для того, чтобы налоги поступали в бюджет региона.

Подводя итог, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов констатировал, что с момента прошлого обсуждения темпы догазификации увеличились, но многие проблемы вопросы так и не решены. По его мнению, «Газпром межрегионгаз Псков» нужно наладить тесный контакт главами районов, о чём уже неоднократно говорилось.

«Но до сих пор взаимодействие с главами не установлено. Более того, цифры, которые вы даете, не представляется возможным проверить. Никакого конструктивного взаимодействия по-прежнему нет, не понимаю, почему с вашей стороны так сложно его организовать. У вас же есть на местах представители, можно выбрать время, чтобы встретиться с главой района и обсудить все вопросы, которые касаются догазификации», - обратился он к представителям компании.

Александр Котов пообещал к очередному заседанию регионального штаба по газификации систематизировать все вопросы депутатов и еще раз довести до сведения «Газпром межрегионгаз Псков» под протокол.

«Когда будем подводить итоги, мы посмотрим, какие рекомендации были выполнены, какие нет, и по чьей вине», - пригрозил спикер Собрания.

Он призвал компанию как можно серьезнее отнестись к вопросам и рекомендациям, которые звучат со стороны регионального штаба и Псковского областного Собрания. Также Александр Котов предложил обратить внимание на то, что потенциал догазификации в регионе составляет 24,5 тысячи домовладений, а договоров заключено чуть больше половины. Председатель регионального парламента уверен, что депутатам, главам муниципальных образований тоже следует подключиться к этой работе.

«Все эти люди потенциально могут получить газ. Нужно провести разъяснительную работу, чтобы использовать по максимум шанс, который нам предоставлен. Мы видим изменения в вашей работе, но нам бы хотелось обладать актуальной и достоверной информацией. От этого зависят и те решения, которые принимаются на уровне органов власти области», - подытожил Александр Котов.

Мира Уварова