ЖКХ

Расходы россиян на услуги ЖКХ увеличатся на 0,3 трлн рублей с декабря

Расходы россиян на услуги ЖКХ увеличатся на 0,3 трлн рублей с декабря.

Банк России опасается, что это может снизить спрос потребителей на другие товары и услуги и усилит инфляционные риски, пишет издание RuNews24.

Повышение коммунальных тарифов ожидается на уровне 9%. В докладе Центробанка о денежно-кредитной политике говорится, что индексация стоимости услуг ЖКХ добавит к инфляционной нагрузке 0,5 процентного пункта. Годовая инфляция в целом ожидается на уровне 12-13%.

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года.

Предельный уровень индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря текущего года для россиян не превысит 9%. Окончательное решение об уровне индексации в конкретном субъекте РФ будут принимать региональные власти.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы, сообщало Минэкономразвития.

Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц после индексации вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года - на 248 рублей и с 1 июля 2025 года - на 221 рубль.