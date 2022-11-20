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ЖКХ

Об устранении последствий утечки теплоносителя на улице Коммунальной в Пскове рассказали в ПТС

21.11.2022 14:20|ПсковКомментариев: 0

О работах по устранению последствий утечки на теплотрассе в районе улицы Коммунальной в Пскове рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Около часа ночи с 19 на 20 ноября на котельной №1 взлетела подпитка, она была на столько большой, что вторая по мощности котельная нашего города попросту остановилась. А как вы понимаете, подобная остановка не могла пройти безболезненно для жителей нашего города. Вслед за остановкой котельной, остановились и все центральные тепловые пункты (ЦТП) района Завеличье. На некоторое время половина города осталась без отопления и горячего водоснабжения, а это почти 240 километров сетей и 21 ЦТП», – рассказали в предприятии.

Чтобы корректно запустить котельное оборудование, продолжили в пресс-службе, нужно было оперативно определить место утечки, что и было сделано уже к двум часам ночи. Именно из-за локализации и вывода из работы участка сети и пришлось отключить шесть многоквартирных жилых домов.

«Уже в четыре часа утра котельная №1 была запущена, начался плавный подъём температуры теплоносителя», – уточнили в пресс-службе.

Сроки начала самих работ сдвинулись практически на час, так как на сетях были припаркованы автомобили жильцов, которые нужно было отогнать.

«Наше предприятие не имеет право собственноручно убирать транспортные средства жителей, так что всегда приходится их искать, вызванивать и просить убрать транспортные средства. Даже если из-под машины будет бить фонтан из горячей воды, мы не в праве её убрать. Когда все процедуры были соблюдены и место проведения ремонтных работ очищено от автотранспорта, наши специалисты преступили к ремонтным работам. Если быть честными, то эти работы не были чем-то экстраординарным. Труба, утечка, раскопка, сварные работы, запуск трассы, всё как по букварю. Но чтобы всё было так легко и просто, нужны люди, которые даже в выходной день проведут такие ремонтные работы», – прокомментировали ситуацию в предприятии.

В пресс-службе отметили, что проблемы исходили и от управляющих компаний.

«В очередной раз персонал предприятия сработал чётко и слаженно. Мы неоднократно повторяем, что главный и самый дорогой ресурс нашего предприятия – это люди. Для наших сотрудников нет разницы, какой на календаре день, месяц, время суток. Но нужно помнить, что вся проделанная нашими сотрудниками работа может быть одномоментно перечёркнута управляющими компаниями, которые не проведут работы по развоздушиванию внутридомовых сетей. Мы напоминаем жителям: если отопление не вернется в ваши квартиры, не спешите ругать наше предприятие, обратитесь в свою управляющую компанию, так как внутридомовые сети обслуживает именно управляющая организация», – добавили в ПТС.

Теги: #Псковские тепловые сети #ремонт сетей
Источник: Псковская Лента Новостей
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