ЖКХ

Районная котельная остановилась ночью на несколько часов в Пскове

Районная котельная остановилась из-за утечки сегодня ночью, 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«В 01:00 у нас на сетях произошла очень серьезная утечка, настолько серьезная, что на несколько часов остановилась районная котельная», – говорится в сообщении.

В настоящее время рабочим удалось локализовать утечку, подачу теплоносителя восстановили, но в шести многоквартирных жилых домах (улица Коммунальная, дома: 50, 52, 52а; улица Западная, дома: 9, 9а, 11) требуется проведение полноценных ремонтных работ.

«Вся необходимая техника уже готова преступить к работе, согласования на земляные работы получены. Мы будем держать вас в курсе событий. Приносим жителям нашего любимого города искренние извинения за доставленные неудобства», – добавили на предприятии.