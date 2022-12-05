ЖКХ

Работы по догазификации начнутся в Дедовичах 6 декабря

Работы по догазификации начнутся в Дедовичах 6 декабря. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»



Сегодня, 5 декабря, состоялась рабочая встреча с представителями подрядной организации, которые будут осуществлять работы по догазификации поселка Дедовичи.

В совещании приняли участие: исполнительный директор ООО «ПСФ Газстройкомплект» Алексей Кириллов, руководители учреждений и организаций района.

«Уже завтра начнутся работы по догазификации улиц: Базарной, Коммунаров и Космонавтов, на которые в данный момент есть проекты. По мере подготовки проектной документации АО "Газпром газораспределение Псков" работы будут продолжаться по другим улицам», – отметил глава района.