ЖКХ

План по догазификации в Дновском районе выполнили более чем на 40%

План по догазификации в Дновском районе выполнили на 41%. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава района Михаил Шауркин.

Фото: Михаил Шауркин / «ВКонтакте»

«Сегодня в семье Васильевых, которая проживает в нашем городе, радостное событие. В их дом пришёл газ. Работы проведены в рамках программы догазификации. Наталья Валерьевна и Андрей Николаевич Васильевы три года назад закончили строительство своего дома и стали в нём жить. Все это время использовали твёрдо-топливный котёл», - рассказал Михаил Шауркин.

По его словам, в этом году в рамках программы догазификации в Дновском районе газ подведён к 327 земельным участкам. «Это означает, что общий план догазификации в районе выполнен на 41%. Работы будут продолжены в следующем году», - заверил глава района.