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ЖКХ

Зимние всадники апокалипсиса

07.12.2022 11:23|ПсковКомментариев: 0

Снежные осадки в Псковской области не прекращаются, как и жалобы на качество уборки дорог, тротуаров и дворов. Шквал обращений посыпался сразу после выпадения первого снега в середине ноября. Псковичи традиционно недовольны работой коммунальных служб, хотя всё же замечают позитивные изменения.

Какие зимние проблемы беспокоят жителей областного центра и удалённых районов? Удаётся ли их решить, и куда сообщать о нерасчищенных тротуарах или несбитых сосульках? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с работой сферы ЖКХ в холодное время года, в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Дворы - это беда

Ежегодно в Пскове повторяется одно и то же: снегопады и внезапные оттепели становятся серьёзным испытанием как для жителей, так и для коммунальных служб. Большое количество жалоб традиционно поступает от пешеходов, которые с трудом пробираются сквозь сугробы, падают на скользких тротуарах, рискуют получить травмы в результате падения сосулек.

На улице Новгородской жители недовольны обилием снега на тротуаре возле бывшего завода. С тех пор, как вдоль дороги появилось ограждение, участок перестали чистить. Видимо, трактору на него попросту не заехать. «Его никто не убирает, по рыхлому снегу тяжело ходить, с коляской не проехать, со временем он притаптывается ногами, появляется толстый нарост. В плюсовую температуру это все начинает подтаивать и либо становится рыхлой и мокрой снежной кашей, либо сплошным катком, по которому небезопасно идти. А ведь по этому тротуару ежедневно ходит большое количество людей в детский сад, школу, отделение банка и продуктовые магазины», - написала псковичка на сайте губернатора.

По сообщению жителей, улица Венская тоже плохо очищается от снега. «Тротуары хоть как-то убираются (и то не все), но вот проезжая часть во дворах - это беда. Уровень безопасности передвижения снижается, как для пешеходов, так и для водителей», - говорит автор обращения на том же портале.

Зима - всегда тяжёлое испытание для жителей Завокзалья. Они не устают жаловаться на неочищенные, зачастую вообще отсутствующие тротуары, а также качество содержания пешеходного моста возле железнодорожного вокзала. Жители микрорайона сообщают о том, что сооружение чистят от снега и льда откровенно плохо: «Помахали, и всё».

В администрации Пскова советуют в данном случае обращаться в ОАО «РЖД», которое обслуживает надземный переход вблизи вокзала. «В рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети при выпадении осадков и преобразовании зимней скользкости предусмотрены работы по посыпке покрытия, также выполняются работы по очистке плужным оборудованием и механизированное подметание», - добавили в городской администрации в ответ на обращение псковички в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

В управлении городского хозяйства администрации Пскова уточнили, что вся необходимая спецтехника на линии, работы по уборке регулярно ведутся по всему городу. Содержанием дорог общего пользования занимаются два подрядчика, которые чистят от снега проезжую часть, обочины и тротуары, а также автобусные остановки. Уборкой дворовых территорий и проездов возле многоквартирных домов занимаются управляющие компании. Межквартальные и дворовые муниципальные проезды очищают от снега сотрудники «Службы благоустройства города», для этого в организации имеется 8 тракторов.

«Зачем чистить? Само растает»

Псковичи не только жалуются, но и отмечают качественную работу коммунальных служб. Люди констатируют, что многие дороги вовремя чистятся, причем активнее всего ночью.

«Хочу поблагодарить «СитиИнвестГрупп» за оперативную уборку от снега улиц Огородная и Декабриста Пущина. Между звонком диспетчеру и уборкой прошло 10 минут», - написала жительница в группе организации, которая отвечает за содержание четырёх районов: Завеличья, Запсковья, Любятово и Овсища.

По словам директора компании Павла Талебина, снег в указанных микрорайонах убирают круглосуточно четыре бригады по пять человек. Там, где недостаточно места для техники, работы ведутся в ручном режиме.

Фото из группы «СитиИнвестГрупп»

Большая часть работ производится в ночное время, чтобы не доставлять неудобств пешеходам и транспорту. Последний, к слову, сильно осложняет жизнь и подрядчикам, и управляющим компаниям. Зачастую автовладельцы оставляют свои машины в неположенных местах, поэтому очистку снега порой приходится проводить при поддержке ГИБДД.

В основном, трудности возникают именно из-за припаркованных машин во дворе, рассказали в управляющей компании «Новый квартал». Её сотрудники многое делают, чтобы навести порядок на подведомственной территории в условиях погодного многообразия. В Telegram-канале организации представлен список обязательных работ по содержанию придомовой территории зимой. В частности, подметание снега и противогололедная обработка должны проводиться до 7-8 часов утра. «Это делается для того, чтобы жильцы могли спокойно, без опасности выйти из дома», - пояснили в ООО «Новый квартал».

Управляйки ответственны за уборку снега на дорожках внутри двора, формирование снежных валов для складирования или вывоза снега, посыпку территории и очистку от наледи, очистку крыши и водостоков, сбивание сосулек.

«На нашей территории всё проходит в штатном режиме. К зиме готовы, техника выезжает. Сотрудники все обеспечены инструментом, противогололёдными материалами. Пока никаких критических ситуаций не было», - поделился руководитель ООО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков.

При этом к ряду управляющих компаний есть вопросы со стороны жильцов и надзорных органов. В УГХ отметили, что в случае некачественной работы в управляйки направляются письма с требованиями принять меры, если они не исполняются - выписываются предписания. Все проблемы, связанные с уборкой, стараются решать оперативно, УГХ реагирует на каждое обращение и с каждым разбирается отдельно, в ручном режиме.

Председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, председатель правления Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Кириллов считает, что отсутствие должной уборки может быть обусловлено двумя факторами - либо недостаточно укомплектованным штатом дворников, либо банальной ленью. «А зачем чистить? Само растает», - именно так, по мнению Алексея Кириллова, думают в некоторых УК. Он уверен, что нужны серьёзные штрафы за некачественное обслуживание территории.

За ситуацией в округах следят депутаты Псковской городской Думы, и они подтверждают, что не все территории очищаются должным образом. «Все адреса, где уборка в зимний период выполняется ненадлежащим образом, направлены в администрацию Пскова для принятия мер», - рассказал о результатах выезда на территорию своего округа депутат гордумы Сергей Гаврилов. Он попросил жителей округа сообщать, где и как убираются территории от снега, в личные сообщения на странице «ВКонтакте».

Опасные сосульки

Псковичи транслируют жалобы по всем доступным каналам. Особой популярностью сейчас пользуется чат-бот «Псков Официально» в Telegram, запущенный ЦУР Псковской области. Онлайн-помощники помогают жителям региона решать множество проблем, в том числе с нерасчищенным снегом на дорогах, гололёдом или сосульками.

«На чётной стороне по улице Льва Толстого, особенно у пешеходного перехода возле дома №24 и вдоль всей пешеходной зоны отсутствует средство против гололёда. Трактор убирает снег с пешеходной дороги, но ни чем не посыпает. Сегодня утром там очень сильно упала женщина и стукнулась головой, пока мой родственник пытался ей помочь встать, то она (родственник) сама завалилась. Можно, пожалуйста, провести по пешеходной улице посыпку от гололёда», - обратилась к чат-боту псковичка.

На следующий день пришел ответ: работы по посыпке песком будут выполнены.

А 1 декабря онлайн-помощник получил жалобу на опасные сосульки на улице Льва Толстого, 24. Спустя пару дней чат-бот заверил, что уже 2 декабря ледяные сталактиты были сбиты, но управляющая компания снова проведет проверку. И при обнаружении новых они будут устранены.

Жалобы на сосульки есть и на сайте главы региона. Псковичка сообщила, что её ребенок вынужден ходить в школу по улице Труда, где на домах висят острые метровые сталактиты.

При обнаружении сосулек, которые угрожают жизни и здоровью людей, можно обратиться в управление городского хозяйства или по телефону 055. Ответственность за своевременную уборку сосулек несет частный собственник или управляющая компания, но если до них не достучаться, стоит обратиться в администрацию — там разберутся. Жители также вправе самостоятельно сбивать сосульки со своего балкона, предварительно удостоверившись, что внизу никого нет.

Большое количество аналогичных жалоб поступает из Великих Лук. «Обратите внимание, пожалуйста. Такие большие сосульки, никто с этим ничего не делает. А если, не дай Бог, на кого-то упадëт? Кто будет за это отвечать?» – сообщил житель дома №1 на улице Сибирцева.

Огромные сосульки также были замечены на крыше начальной школы № 2 в Великих Луках, на улице Заслонова, 1. В южной столице даже обнаружили двухметровую сосульку, после чего жители задумались: а не провести ли конкурс на самый большой ледяной сталактит.

Деревни заваливает снегом

Пока великолучане ищут новые сосульки, жители других районов пишут жалобы на гололёд и снежные завалы. Зачастую удаётся решить вопрос после обращения в ЦУР. К примеру, в Новосокольническом районе благодаря сигналу местного жителя оперативно очистили дорогу от деревни Захарино до деревни Мешкова. В посёлке Дубрава Великолукского района очистили от снега проезды во дворах. В деревне Станских Пыталовского района после обращения жительницы в ЦУР убрали снег с дороги на дачи. В Печорах очистили остановки на улице Дзержинского и выезд с улицы Набережной.

К сожалению, быстро решаются не все проблемы. В ноябре деревню Борки Новоржевского района завалило снегом, и люди оказались в снежном плену на целых 4 дня. Всё это время они ждали, пока уборочная техника доберётся до населенного пункта, так как работы по расчистке дорог от снега на территории сельского поселения проводились «по мере очередности».

В других же районах, наоборот, дороги чистят быстро, и жители это отмечают. Так, в сети была опубликована благодарность главе Середкинской волости Псковского района Раисе Шумкиной за уборку снега в деревне Крюково. «Так оперативно и качественно! Убирает тракторист Максим. Спасибо тебе большое за такую отзывчивость и качество твоей работы», - написала жительница в группе «Жесть по-псковски».

Как правило, в первую очередь убирают снег на основных магистралях и подъездах к социально значимым учреждениям. Так поступают и в Великих Луках. «Я вижу все ваши обращения по поводу уборки снега. Оперативно передаю адреса ответственным службам. Будет отрабатываться каждое обращение. Мы продолжаем следить за прогнозом погоды. Техника и специалисты выходят посменно, что обеспечивает круглосуточный контроль за дорогами», - обратился к подписчикам глава города Николай Козловский.

В администрации Пушкиногорского района подтвердили, что при наступлении снегопада работы ведутся сначала на магистралях и дорогах с большим автотрафиком, затем переходят на дороги с меньшей интенсивностью.

А «Псковавтодор», тем временем, получил партию новой уборочной и грузовой техники, часть из которой предназначена для уборки снега в районах. Хочется верить, что грейдеры направят в наиболее проблемные с точки зрения зимней уборки муниципалитеты.

Заснеженные тротуары, нечищенные трассы, гололёд и сосульки — как четыре всадника апокалипсиса. Только появляются они не друг за другом, а зачастую почти одновременно. И коммунальные службы не всегда успевают среагировать молниеносно. Но можно с уверенностью констатировать, что ситуация с уборкой снега в регионе заметно улучшилась. А если кто-то будет делать это спустя рукава, неравнодушные жители обязательно сообщат, куда следует.

Ульяна Ловыгина

Теги: #зима #снег #уборка снега #гололед #сосульки
Источник: Псковская Лента Новостей
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