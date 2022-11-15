ЖКХ

Кунья готовится к масштабной модернизации теплосетей и котельных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил котельную № 2 в Кунье, которая станет частью масштабного проекта модернизации коммунальной инфраструктуры за счет Фонда развития территорий и АО «Псковские коммунальные системы» в ходе рабочего выезда в среду, 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На объекте присутствовали председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев, глава Куньинского района Олег Лебедев и генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский.

Котельная в Куньинском районе подлежит модернизации, поскольку оборудование и сети предприятия полностью износились, а эксплуатация станции теплоснабжения является убыточной.

Проект реализуется в рамках соглашения о создании объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципалитета. Документ в июне этого года подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель фонда развития территорий Константин Цицин.

Согласно документу в 2023 году в Куньинском районе будет проложено 7 километров сетей и построено 5 модульных газовых котельных: 4 — в районном центре и 1 — в деревне Ущицы. Бюджет мероприятий модернизации составит более 260 миллионов рублей, из них порядка 180 миллионов рублей — средства целевого займа государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и софинансирование АО «Псковские коммунальные системы».

Подготовительные работы уже проводятся, доложил губернатору Михаилу Ведерникову председатель областного комитета по ЖКХ Сергей Грахов. Проектирование котельных завершено, следующий этап — государственная экспертиза проектов.

Новый модуль на улице Больничной позволит вывести из эксплуатации котельные № 2 и № 3 и присоединить тепловые нагрузки, обеспечивая теплоснабжение целого ряда образовательных и культурных учреждений, административных зданий и многоквартирных домов.

Михаил Ведерников отметил, что модернизация котельной важна для населения. Учитывая социальный аспект, он поручил руководству профильного комитета проконтролировать, чтобы проект был реализован своевременно, и новая современная котельная в полной мере начала обслуживать муниципалитет в начале следующего отопительного сезона.