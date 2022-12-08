ЖКХ

Директор псковского «Экопрома» назвал ответственных за замену контейнеров для ТКО

Ответственность за замену контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов несут управляющие компании. Об этом директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«У нас было два суда с "управляйками", есть решения суда, что контейнеры меняют они, а не мы. Ответственность за них (за контейнеры - ред.) никто не несёт, они стоят в мусорокамерах, и люди с высоких этажей кидают туда и кирпичи, и банки, и склянки. Они разлетаются в пух и прах, тут можно в трубу вылететь, если менять каждую неделю эти контейнеры. Так что всё ложится на плечи управляющих компаний, заменить должны они», - сказал Александр Киселев.

Директор псковского «Экопрома» добавил, что в случае отсутствия контейнера на площадке, сотрудники регоператора убирают там мусор вручную.

Он также заметил, что раз в год «Экопром» закупает мусорные контейнеры и ставит их на новых контейнерных площадках.

Напомним, ранее вопрос о замене контейнеров для ТКО подняли жители дома №6А на улице Чехова в городе Пскове.