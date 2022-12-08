Директор псковского «Экопрома» назвал ответственных за замену контейнеров для ТКО

Ответственность за замену контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов несут управляющие компании. Об этом директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».
Директор псковского «Экопрома» добавил, что в случае отсутствия контейнера на площадке, сотрудники регоператора убирают там мусор вручную.
Он также заметил, что раз в год «Экопром» закупает мусорные контейнеры и ставит их на новых контейнерных площадках.
Напомним, ранее вопрос о замене контейнеров для ТКО подняли жители дома №6А на улице Чехова в городе Пскове.