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Интерактив: Мусорный коллапс на улице Чехова в Пскове
Я являюсь председателем Совета многоквартирного дома № 6А на улице Чехова в городе Пскове. В настоящее время складывается неопределенная ситуация во взаимоотношениях между жильцами многоквартирного дома и региональным оператором ООО «Экропром» в части несвоевременного вывоза ТКО.
Данная ситуация вызвана разночтением законов, которые были приняты в связи с начавшийся мусорной реформой. Причина - контейнеры в мусорокамерах и на контейнерных площадках, которые в процессе эксплуатации пришли в негодность и нуждаются в замене из-за повреждений, полученных при производстве погрузочно-разгрузочных работ, пожарах и неаккуратного складирования мусора.
Региональный оператор, ссылаясь на повреждения контейнеров, отказывает в вывозе скопившегося мусора, что приводит к нарушению графика вывоза мусора. Эти горы не вывезенного мусора в нашем подъезде приносят много неприятностей.
В своих ответах ООО «Экопром» обязанность по замене контейнеров, собственником которых он является, перекладывает на жильцов многоквартирных домов и органы местного самоуправления.
Мы регулярно и в полном объеме оплачиваем услугу по сбору, транспортированию, обработку и захоронение ТКО, в состав платы которой входит и приобретение новых контейнеров. Необходимая валовая выручка регионального оператора, в том числе, включает расходы на приобретение контейнеров и бункеров, и их содержание в размере не более 1% от необходимой валовой выручки на очередной период регулирования (пункт 90 «Основ ценообразования»).
Старшая по дому Светлана Абдуллина
В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Экопром» сообщили, что решением суда в замене контейнеров было отказано.
«Жительница дома по адресу улица Чехова, 6а совместно с управляющей компанией "Комфортное домоуправление", обратилась с иском в суд о том, чтобы региональный оператор произвел замену контейнеров в мусорокамерах. Организация мест накопления ТКО и содержание прилегающей к ним территории является частью содержания общедомового имущества. Именно на управляющую компанию возложена обязанность по организации и содержанию мест накопления, включая замену контейнеров для ТКО, необходимых для оказания услуги», – отметили в компании.
Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд решил, что возложение на филиал ООО «Экопром» расходов по замене контейнеров является необоснованным.
С учетом того, что управляющая компания взимает с собственников квартир плату за организацию и содержание мест накопления ТКО, входящую в состав платы за содержание жилого помещения, в удовлетворении иска было отказано.
Данная судебная практика стала уже второй в этом году по замене контейнеров и оба раза закончилась в пользу Филиала ООО «Экопром». Управляющая компания теперь за собственный счет обязана будет выставить контейнеры для осуществления услуги по обращению с ТКО.
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Интерактив: Мусорный коллапс на улице Чехова в Пскове
Я являюсь председателем Совета многоквартирного дома № 6А на улице Чехова в городе Пскове. В настоящее время складывается неопределенная ситуация во взаимоотношениях между жильцами многоквартирного дома и региональным оператором ООО «Экропром» в части несвоевременного вывоза ТКО.
Данная ситуация вызвана разночтением законов, которые были приняты в связи с начавшийся мусорной реформой. Причина - контейнеры в мусорокамерах и на контейнерных площадках, которые в процессе эксплуатации пришли в негодность и нуждаются в замене из-за повреждений, полученных при производстве погрузочно-разгрузочных работ, пожарах и неаккуратного складирования мусора.
Региональный оператор, ссылаясь на повреждения контейнеров, отказывает в вывозе скопившегося мусора, что приводит к нарушению графика вывоза мусора. Эти горы не вывезенного мусора в нашем подъезде приносят много неприятностей.
В своих ответах ООО «Экопром» обязанность по замене контейнеров, собственником которых он является, перекладывает на жильцов многоквартирных домов и органы местного самоуправления.
Мы регулярно и в полном объеме оплачиваем услугу по сбору, транспортированию, обработку и захоронение ТКО, в состав платы которой входит и приобретение новых контейнеров. Необходимая валовая выручка регионального оператора, в том числе, включает расходы на приобретение контейнеров и бункеров, и их содержание в размере не более 1% от необходимой валовой выручки на очередной период регулирования (пункт 90 «Основ ценообразования»).
Старшая по дому Светлана Абдуллина
В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Экопром» сообщили, что решением суда в замене контейнеров было отказано.
Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд решил, что возложение на филиал ООО «Экопром» расходов по замене контейнеров является необоснованным.
С учетом того, что управляющая компания взимает с собственников квартир плату за организацию и содержание мест накопления ТКО, входящую в состав платы за содержание жилого помещения, в удовлетворении иска было отказано.