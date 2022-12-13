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Олег Панкевич об обеспечении Пскова водой в условиях зимы

Темой программы «Кузница», которая выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), стало обеспечение населения города Пскова холодным водоснабжением и водоотведением в условиях зимы. Этот и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с заместителем директора МП Пскова «Горводоканал» по производству Олегом Панкевичем. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию эфира.

О сезонной аварийности

Любовь Кузнецова: Олег Валентинович, начнём с обсуждения актуального вопроса. Готовясь к нашей сегодняшней встрече, я заглянула в социальные сети «Горводоканала», которые с завидной регулярностью в последние 20-30 дней выдают сообщения про аварии. Насколько мне показалось, с наступлением календарной зимы (а она в этом году наступила в 20-х числах ноября, то есть достаточно рано) участились аварии на сетях водоснабжения. Мне показалось или так происходит регулярно?

Олег Панкевич: Да, при переходе в зимний период всегда наблюдается увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения.

Любовь Кузнецова: А чем это объясняется?

Олег Панкевич: Не скажу, что статистика показывает увеличение общего числа аварийных ситуаций за год. Как правило, минимум оно остается на прошлом уровне или снижается в течение года.

Любовь Кузнецова: Но всё равно сезонные колебания есть?

Олег Панкевич: Обязательно, сезонные колебания есть. Связано это в первую очередь с климатическими условиями, неравномерностью промерзания почвы, наступлением оттепели, перепадами температуры, мы их иногда называем «качелями» с погодными условиями. Они приводят, к сожалению, к аварийным ситуациям в основном на тех сетях, которые проложены в довольно-таки старые периоды, 50-80-е годы...

Любовь Кузнецова: Это так называемая подвижка грунтов?

Олег Панкевич: Да. Как правило, это касается чугунных труб, которые неплохо проявляют себя по остальным характеристикам, в частности, коррозионной стойкости, в отличие от стальных, и так далее. Да, они, конечно, проигрывают новым полиэтиленовым трубам, но в первую очередь они страдают именно от подвижки грунтов.

Любовь Кузнецова: То есть, когда землю ведёт, чугун трескается?

Олег Панкевич: Да, соединения где-то расходятся.

Любовь Кузнецова: Когда эта несколько возрастающая сезонная аварийность утихнет? Или она уже снижается? Уже грунт промёрз на определённый уровень.

Олег Панкевич: Она уже снижается, всё правильно. С наступлением устойчивой морозной погоды до весны мы об этих проблемах забудем.

Любовь Кузнецова: Никаких критических аварий, во всяком случае при этом переходе на зимний сезон, не происходило. Насколько я понимаю, работа идёт в штатном режиме?

Олег Панкевич: Да, работаем в штатном режиме. Мы готовимся к таким сезонам. Предприятие принимает дополнительные меры по увеличению сил, средств, специализированной техники. Возможно, здесь ещё и открытость СМИ сказалась. В нынешние времена почти каждая авария освещается, фиксируется, людям становится о ней известно, это выкладывается и в социальные сети, и в различные другие источники средств массовой информации.

Любовь Кузнецова: Другая история – это СНиПы, которым вы обязаны соответствовать (внутренние правила, распорядки и так далее), где, насколько я понимаю, чётко фиксируется то время, за которое аварийная бригада обязана справиться с аварией той или иной степени сложности. Как правило, за сколько это происходит?

Олег Панкевич: Да, даже Жилищный кодекс строго это регламентирует. Конечно, сроки там очень ограничены. Есть срок, который должен составлять в течение месяца в совокупности чуть ли не 8 часов. Поэтому, конечно, не при всех авариях возможно уложиться в данные сроки, но предприятие максимально реагирует. Технические возможности есть. Как правило, стараемся путём переключения работать.

Самое важное для нас в случае любой аварийной ситуации - исключить возможность того, чтобы абоненты остались без воды. Даже если устраняем аварию в более продолжительный срок, абоненты остаются с водой, потому что производится переключение, локализация участка и, возможно, мы иногда к нему возвращаемся спустя какое-то время.

Любовь Кузнецова: Аварийные службы любого предприятия, тем более предприятия жизнеобеспечения, которым и является «Горводоканал», это настоящий «спецназ» по ликвидации аварийных ситуаций. Любая утечка для нас, потребителей, это значит, что не одна квартира, а дом либо два, либо целый квартал остаются на какой-то период времени без холодного водоснабжения. Как вы оцените работу ваших аварийщиков? Им нелегко приходится в зимний период, да и летом не проще.

Олег Панкевич: Аварийщики работают стабильно, постоянно. Кадровый состав подобран из наиболее опытных сотрудников, потому что особенно в вечернее и ночное время, они, можно сказать, остаются «директорами предприятия», которым надо принимать решения. Зачастую, тому же мастеру приходится принимать решение переключить участок, отключить или выполнить какие-то работы. Сказать, что аварийная служба у нас работает на 100%, я не могу, потому что мы до сих пор пока не можем сформировать такую же круглосуточную службу по сетям канализации.

Любовь Кузнецова: А в планах есть?

Олег Панкевич: В планах есть, и год назад нам администрация помогла, выделила штатные единицы. К сожалению, пока кадровый дефицит остаётся по нескольким специальностям. Даже водителей для специализированной машины нет. А без нее работа бригады будет впустую. Есть вакансии для слесарей.

Мы, конечно, продлили режим работы, потому что в вечернее время происходит довольно-таки много аварийных ситуаций по сетям канализации.

Любовь Кузнецова: Почему? Все приходят домой и всё включают?

Олег Панкевич: Всё включают. Часто авария происходит в 19.00-20.00. Поэтому сейчас до 23.00-00.00 у нас работают специализированные машины, потом до утра перекрываем одной аварийной бригадой, чтобы была возможность с утра запустить опять машины в работу. Но этот период, к сожалению, нами пока не закрыт. Но в планах это есть и было. Должна все-таки быть и по одним, и по другим сетям круглосуточная аварийная диспетчерская служба, куда могут позвонить население, управляющие компании, и которая оперативно, не нарушая срока, установленного жилищным законодательством, устранит аварию.

О сетях водоснабжения

Любовь Кузнецова: Олег Валентинович, но все-таки на 100% аварийных ситуаций избежать нельзя, это скорее из области мечты, прежде всего, вашей, но и нашей, конечно, потребителей. Но, с другой стороны, чем новее сети, тем на них меньше аварий. Много у нас ещё чугунных сетей?

Олег Панкевич: Да, если мы возьмём центр города, у нас их, действительно, очень много. Если мы возьмём канализацию, то до сих пор используются и керамические, и асбестовые трубы.

Любовь Кузнецова: Советского послевоенного изготовления?

Олег Панкевич: Не только послевоенного, советского, и к 2000-м годам ближе. Возможно, тогда в тяжёлые времена где-то экономили на материалах, использовали более дешёвую прокладку труб. Но даже на новых современных полиэтиленовых трубах всё равно случаются аварийные ситуации. Это зависит и от качества самих поставляемых материалов, и, возможно, от неопытности каких-то подрядчиков. Потому что мы заметили: несколько аварий было на новых полиэтиленовых трубах, которые должны были служить 50 лет и более. И тут же замечали, например, некачественную сварку соединения двух труб, которая в период как раз зимнего изменения погодных условий дала о себе знать. Произошла утечка. В качестве примера приведу улицу Шестака, не так давно это было, все видели.

Любовь Кузнецова: Минувшим летом, в основной сезон ремонтов, насколько удалось обновить сети?

Олег Панкевич: Сети обновляются ежегодно. Полностью переложили своими силами более 3,5 километров водопроводных сетей и, наверное, чуть меньше километра канализационных сетей, потому что по канализации посложнее работы, это связано как с глубинами, так и с использованными материалами.

Предприятию удалось хорошо поучаствовать в большой программе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия были в основном связаны как раз с модернизацией систем водоотведения. Программа очень серьёзная. Суммы - более 176 миллионов, из них софинансирование - 101 миллион. В рамках этих мероприятий провели большую работу - это полная реконструкция участка коллектора на Рижском проспекте, одного из самых крупных. И мы модернизировали три канализационные насосные станции.

Любовь Кузнецова: Мощно, за один-то год.

Олег Панкевич: Да, мощный задел. Одна из них - городская канализационная насосная станция - это 40-50% обслуживания всего жилого фонда. Вторая станция на улице Пригородной, в принципе, тоже с довольно большим объёмом сточных вод: с Крестов, со всего посёлка и так далее. И ещё одна – это улица Яна Райниса, там современное оборудование, энергоэффективное.

Любовь Кузнецова: А что значит современное оборудование? Это датчики, приборы и минимальное вмешательство человека?

Олег Панкевич: Всё автоматизировано, полное отсутствие персонала (только при обслуживании). Всё на датчиках, вы правильно сказали.

Любовь Кузнецова: В ведении предприятия 600 километров сетей. Пополам, что называется: 300 – холодное водоснабжение, 300 – водоотведение. Из этих цифр сколько километров нуждаются в замене?

Олег Панкевич: Немного вас поправлю. У нас только по воде уже более 385 километров сетей, по канализации – более 350. То есть это уже почти 750 километров. Да, сети изношены. По воде меньше, где-то 50-55% износ составляет, по канализации – 60-65%. Постоянно анализируем. С учётом замены труб цифра уменьшается, но несущественно. В год примерно по 6%.

Любовь Кузнецова: Крупные инфраструктурные проекты, реализуемые в Пскове (улицы Калинина, Воровского, Милицейская, Леона Поземского, сейчас вторая очередь ремонта на улице Яна Фабрициуса) улучшают ситуацию?

Олег Панкевич: Да, мы очень радостно всегда воспринимаем такие проекты, потому что, помимо замены дорожного полотна и асфальтирования, меняется инфраструктура.

Конечно, это намного сложнее, потому что в некоторых местах, как на улице Яна Фабрициуса, это раскопки глубиной 4-5 метров. Вы понимаете, какие это объёмы работ. Но для нас это радость, потому что нам войти в центр города, где уже старая система, самим просто нереально с перекрытием такого количества дорог. И, конечно же, мы во всех проектах участвуем. Если не участвуем непосредственно, то всегда от нас присутствует технический инженерный надзор, который контролирует ход работ, потому что нам эти сети в дальнейшем принимать и обслуживать.

Любовь Кузнецова: То есть, если что, я уж прошу прощения, «строгача» можете влепить?

Олег Панкевич: Да, мы и приостанавливаем работы. Если видим нарушение строительных норм при производстве работ, они обязательно будут приостановлены, выдадим предписание, потребуем устранить недостатки.

О работе в новых экономических условиях

Любовь Кузнецова: Мы говорим о сезоне этого года, когда были очевидные проблемы: сначала – скачок цен. На металл цены, не дадите мне соврать, держатся до сих пор на очень серьёзном уровне. Потом сломались логистические цепочки, поставка зачастую задерживалась на полтора-два месяца, что значительно осложнило ремонтные программы не только вашему предприятию. Я уже не буду говорить про строительные материалы. В общем, экономика, что называется, напрямую сказалась на хозяйстве. С серьезными проблемами столкнулись? Как общая ситуация отразилась на выполнении вашей программы в этом году? И как выходили, естественно, из этих проблемных ситуаций?

Олег Панкевич: Действительно, такая обстановка в стране и в мире не могла не сказаться на деятельности предприятия. Мы также столкнулись с проблемами и логистики, и импортозамещения. Но вначале я говорил о старых проектах, которые были реализованы в полной мере ещё до этих событий. И оборудование было во многом закуплено ранее. В нынешние времена, действительно, по ряду моментов приходится строить новые логистические цепочки. Это связано и с использованием специализированной автомобильной техники, которую нам удалось ещё до санкций приобрести: Scania, Man – это всё импортные запчасти, итальянское оборудование Jurop тоже требует дотошного обслуживания. И не каждое импортозамещение подойдёт. Соответственно, это и серьёзное насосное, воздуходувное оборудование, которое как раз в нормальных проектах позволяло существенно экономить электроэнергию предприятию; это все-таки серьёзная статья, которая ложится и в тариф, и тащит за собой очень много финансовых моментов.

В нынешние времена пока не везде нашли импортозамещение. Те российские или китайские аналоги, которые предлагаются, не везде подходят по своим показателям. Мы пытаемся тщательно их изучать, потому что от этого зависит, в принципе, дальнейшее планирование работы предприятия, реализация программ, которые уже заранее просчитываются и закладывается их источник финансирования. Находим. Немножко изменились логистические цепочки, где-то сроки поставки увеличились. Пока болезненной ситуации не наблюдается. Предприятие работает стабильно, срывов поставок нет. Единичные случаи есть, они решаются в юридической плоскости.

О качестве воды

Любовь Кузнецова: Поговорим с вами о качестве воды. Мы, потребители, пожалуй, ставим это в первую строчку работы муниципального предприятия «Горводоканал», и ставим оценку вашей работе по качеству воды. Часто можно услышать, что программа «Чистая вода» уже много-много лет существует, реализуется, работает, а вот вода не всегда чистая. Я думаю, вы тоже слышите неоднократно уже эти вопросы. Почему так?

Олег Панкевич: Программы «Чистая вода» нужно различать. То, о чём вы говорите сейчас, это программа «Чистая вода» в рамках приграничного сотрудничества. Ещё есть федеральная программа «Чистая вода». В рамках нее сейчас как раз происходит строительство подземного водозабора в микрорайоне «Псковкирпич». То есть это немножко другое: там строятся две скважины. Будет современное оборудование водоподготовки, предусмотрят систему пожаротушения, прокладывают новые трубы.

Любовь Кузнецова: А в микрорайоне «Псковкирпич» теперь вода чистая?

Олег Панкевич: Будет, ещё пока идёт строительство. Надеемся, что по всем показателям получим чистую воду. Все-таки посёлок довольно большой для города, и качество воды оставляло желать лучшего. Плюс в рамках «Чистой воды» мы используем несколько скважин, это Лисьи горки, Белый мох. Программа больше их касается.

А если мы говорим о программе «Чистая вода», которая началась в рамках приграничного сотрудничества, то она, к сожалению, сейчас приостановлена. Но у нас в этом году велись очень активные работы. Получен источник финансирования, проведён большой блок работ (начиная от благоустройства территории, асфальтирования, охраны скважин, и заканчивая заменой современного насосного и воздуходувного оборудования), которые сейчас уже заканчиваются. В перспективе мы можем с нового года, ориентировочно, выходить на новый объём поставки воды из подземного источника.

Любовь Кузнецова: Вы сейчас рассказали все вариации на тему словосочетания «Чистая вода». Для нас, потребителей, всё едино. Конечно, мы рады, что программа реализуется. Но когда ты открываешь кран и видишь, что вода течет слегка непрозрачная, мутная, или есть какие-то примеси, крошка, задаешься вопросом: «Чёрт возьми, говорят про программу "Чистая вода". Почему же я вот это вижу?» Сталкиваетесь ведь с такими ситуациями? Почему при реализации всевозможных вариаций на тему «Чистая вода» она у нас по факту, иногда, подчеркну, не чистая. От чего это зависит?

Олег Панкевич: На сегодняшний момент из 60 тысяч кубометров воды, которые ежесуточно поставляем в город, большая часть, 40 с лишним тысяч кубометров - это вода с поверхностного источника: река Великая, которая, к сожалению, не может прославиться своей кристальной прозрачностью. Если мы возьмём микробиологические, химические показатели, то они далеки от идеалов. То есть это вода, которая требует определённой подготовки: химической, биологической. И есть вода из подземных источников, которую хотим освоить с 2012 года.

Любовь Кузнецова: Она более чистая?

Олег Панкевич: Самая важная её черта в том, что она стабильная круглый год, требует минимальной химической подготовки, отвечает требованиям уже изначально по цветности и мутности.

Любовь Кузнецова: Хорошо. Но ведь вы даже ту воду, которую забираете из Великой, тщательно готовите. Я к тому, получается, что и та, и та вода вами (в идеале) должна быть идеально подготовлена. Но сети-то старые, ржавчина откуда может взяться в кране? Оттуда же?

Олег Панкевич: Всё правильно вы говорите. Действительно, это износ сетей. На выходе вода одинаковая, но мы же видим, что в определённом районе может поступить жалоба на качество воды по цветности, по мутности или по наличию железа, а в ряде районов, которые из того же источника получают воду, она достаточно хорошего качества. Это может произойти или потому что хорошие сети, или сети закольцованы, что позволяет этой воде не застаиваться, или потому что хороший водоразбор, например, в центре, где большое количество граждан живёт. А вот где-то на окраине, в Крестах, всю воду разобрать не могут, возникает так называемый тупик, и вода застаивается, и, возможно, даже где-то появляется запах и цвет. Такие вещи мы анализируем. У нас даже сейчас запущена интерактивная карта, можно на сайте посмотреть, где мы анализы выкладываем. В большинстве своём они соответствуют нормам СанПиН.

Если коснемся подземного водозабора... Все слышали, что обращались к президенту из-за того, что мы столкнулись с тем, что для ряда микрорайонов вода была более жесткая, чем речная.

Любовь Кузнецова: Вы сейчас говорите про станцию водоподготовки, про её необходимость?

Олег Панкевич: Я ещё к ней не перешёл. Даже сейчас, получив возможность пустить, как мы считаем, более качественную воду в город, находимся все-таки на небольшой паузе, потому что надо согласовать. Сейчас запущен как раз процесс строительства станции.

Любовь Кузнецова: Так-так, на каком этапе?

Олег Панкевич: Ну, пока только запущен процесс. Есть проект, мы принимали участие в его разработке. Он серьёзный, с геологическим исследованием, прошёл федеральную экспертизу. К нам обратились потенциальные подрядчики, которые уже вышли к нам на площадку. Это состоялось буквально несколько дней назад. То есть они фактически начали работу.

Любовь Кузнецова: То есть начало фактического строительства станции водоподготовки положено?

Олег Панкевич: Положено, да, уже зашли на площадку.

Любовь Кузнецова: Наблюдаем за этой ситуацией. А сколько ещё нужно пробурить скважин, чтобы совсем не забирать воду из открытого источника, из реки Великой?

Олег Панкевич: Вторая очередь предполагала ещё изначально проведение дополнительной разведки и увеличение объёма. Если мы сейчас выйдем на 42 тысячи, всё равно нам придётся до 60 тысяч поверхностную воду добавлять. Требуется дополнительная геологическая разведка, для этого требуются определённые финансы. Конечно, на этом этапе пока это всё затихло. Выход планировался на 78 тысяч.

Но давайте не забывать, что у города с населением более 200 тысяч человек в соответствии с мерами антитеррористический безопасности обязательно должно оставаться два источника водоснабжения: поверхностный и подземный. Последний - это большой, конечно, плюс и в плане антитеррористической защиты. Подземный водозабор по всем показателям, как с точки зрения экономической, так и с точки зрения защищённости, для нас предпочтительнее.

О работе колл-центра

Любовь Кузнецова: Сейчас мы переходим к блоку, который мне, как потребителю ваших услуг, близок. Это работа колл-центра. В сентябре эта структура открылась, она в составе муниципального предприятия. Насколько он показал свою эффективность?

Олег Панкевич: Мы постепенно шли к этому, изучали жалобы, поступающие звонки, мониторили ситуацию. Когда количество лицевых счетов у нас было порядка 60-65 тысяч, предприятие справлялось с обслуживанием. Как только эта цифра начала существенно расти с 2018 года, когда у жильцов появилась возможность переходить на прямые договора, минуя структуру управляющей организации, и цифра уже перешагнула порог в 100 тысяч лицевых счетов, то, конечно, предприятие уже столкнулось с ситуацией, когда людям не дозвониться. Или иногда оператору, который обслуживал граждан, просто не хватало квалификации, чтобы разобраться с различным видам вопросов, начиная от производственных и технических, и заканчивая обычными абонентскими. Поэтому было принято решение о создании отдельного колл-центра, в срочном порядке была организована подготовка специалистов, выбраны наиболее подготовленные, потому что колл-центр, в принципе, работает по всем вопросам предприятия.

Специалисты работают круглый день, сейчас - до 18.00. Звонки идут постоянно, принимают 95-97% звонков, очень хороший показатель. То есть люди не остаются без ответа.

Мы видим по реакции граждан, что население довольно такой системой. То есть предприятие стало более доступно и открыто для общения.

Любовь Кузнецова: То есть, условно говоря, 20 минут не приходится висеть или 10-15 звонить?

Олег Панкевич: Нет, такое исключено.

Любовь Кузнецова: Вы анализируете, как работает колл-центр? Совершенствуете ли вы его?

Олег Панкевич: Обязательно, это постоянное обучение сотрудников. Законодательство изменяется, можно сказать, ежедневно. Почти каждый день у нас появляется новый нормативно-правовой акт, предприятие принимает какие-то меры дополнительно, где-то кого-то освобождают от пени, где-то меняются тарифы. Задача работников колл-центра - владеть этой информацией, чтобы дать достоверную информацию дозвонившимся абонентам, чтобы люди не получили ложные сведения или что-то не поняли, или их вопрос остался нерешенным.

У нас в ежедневном режиме ведётся учёт всех звонков, все звонки записываются. То есть руководитель контролирует решение вопроса по каждой проблеме, которая была озвучена. Да, это требует дополнительных сил и времени специалистов, но она необходима, во всяком случае, на этапе, пока колл-центр набирает ещё свою силу в работе.

Любовь Кузнецова: Давайте чётко проговорим спектр тех вопросов, по которым можно позвонить в колл-центр.

Олег Панкевич: Спектр самый разнообразный. Это все вопросы, касающиеся деятельности «Горводоканала», начиная от показаний приборов учёта, заключения договоров, аварийной ситуации на сетях, выдачи технических условий, начисления абонентской платы, пени, снижения платы, начислений по индивидуальным приборам учёта, по показаниям, замены приборов учёта, заканчивая обращениями по заказу специализированной техники предприятия и так далее. Очень обширный круг, и по всем вопросам должны дать консультацию

Любовь Кузнецова: К сожалению, волнами идут мошенничества, в том числе, связанные якобы с деятельностью «Горводоканала». По таким случаям тоже можно позвонить в колл-центр?

Олег Панкевич: Обязательно. Напомню, телефон: 79-21-12. При любых сомнениях, пожалуйста, звоните в колл-центр, специалисты всегда ответят. И очень быстро мы разрешим ситуацию.

О взаимодействии с управляющими компаниями

Любовь Кузнецова: Теперь поговорим о взаимодействии «Горводоканала» с управляющими организациями. Мы, опять же, как потребители, не задумываемся о разграничении полномочий между управляющими компаниями, которые обслуживают внутридомовое оборудование, и «Горводоканалом», который обеспечивает, скажем так, поставку воды к этим сетям. Нам, потребителям, нужно понимать, что зависит от управляющей организации, а что зависит от «Горводоканала».

Олег Панкевич: Управляющая организация все-таки осуществляет управление многоквартирным домом. И по ряду многоквартирных домов, где не перешли на прямые договора, она заключает договора и с ресурсоснабжающими организациями на водоснабжение и водоотведение. К этим договорам обязательно идёт разделение эксплуатационной принадлежности по сетям водопровода и канализации. Ответственность водоканала, как правило, определяется стеной многоквартирного дома. Всё, что внутри - это ответственность управляющей компании. Соответственно, если возникла какая-то проблема внутри дома, то это не забота «Горводоканала», и предприятие спокойно отправит в управляющую компанию решать данный вопрос.

В принципе, у нас хорошее взаимодействие, нам без них никуда не обойтись, потому что при любой аварийной ситуации важна оперативность оповещения жильцов - в этом помогает управляющая компания, её диспетчера.

Любовь Кузнецова: Олег Валентинович, их порядка 50. Все одинаково хорошо работают?

Олег Панкевич: Для налаживания работы администрация города еженедельно проводит планёрки с управляющими компаниями. Я просто сам на них присутствую, как и другие ресурсники. И возникающие проблемы, недоработки, в принципе, оперативно решаются.

Любовь Кузнецова: То есть если с кем-то из управляющих организаций самостоятельно не найти контакт, вы уже, скажем так, заходите через вышестоящих, через администрацию?

Олег Панкевич: Немножко поправлю, мы не заходим. Здесь, наоборот, администрация заинтересована в налаживании взаимодействия между управляющими компаниями и ресурсными предприятиями, чтобы как раз избегать жалоб от граждан, в том числе на какие-то недопонимания в работе друг друга.

О ливневой канализации

Любовь Кузнецова: Известно, что сети ливневой канализации от Специализированной службы города переходят в ведение «Горводоканала». Как идёт этот процесс? Увеличится ли у вас штат сотрудников и есть ли какие-то сложности?

Олег Панкевич: Действительно, для нас это новый фронт работы, который открывается в ближайшей перспективе. Работа, конечно же, идёт совместно с администрацией города Пскова. Приблизительный штат сформирован. Осуществлен финансовый расчёт средств, которые потребуются. Работа предстоит большая. Пока есть ряд сложных вопросов, начиная от элементарных вещей, от местоположения новой структуры, где она будет находиться со специализированной техникой. Я хотел бы добавить, что кроме самой ливневой канализации, «Горводоканалу» отходит ещё и обслуживание общественных туалетов в городе Пскове. То есть функции, которыми занималась Специализированная служба, берём на себя. Это тоже дополнительный блок вопросов, который требует проработки. Это новое веяние. У нас есть коллеги, с которыми мы обмениваемся информацией. Ливнёвка передана коллегам в Великом Новгороде, они уже занимаются ей с 2017 года, прошли весь этот этап. Поэтому мы очень активно с ними обмениваемся информацией. И, в принципе, к этой работе готовы.

Беседовала Любовь Кузнецова