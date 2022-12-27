ЖКХ

Ледяной аншлаг

В Псковской области на смену снегопадам пришли ледяные дожди и лужи, которые спустя несколько дней застыли и превратили дороги в каток. Жители региона уже не удивляются таким переменам погоды, но не перестают жаловаться на работу коммунальных служб. Сугробы во дворах, гололёд на тротуарах, ушибы и испорченная одежда — на прошлой неделе псковичи ощутили все прелести зимы на Северо-Западе. С какими еще последствиями стихии пришлось бороться населению и коммунальщикам, выяснила Псковская Лента Новостей.

Сплошной каток

Ледяной дождь, мокрый снег и сильный гололед принёс в Псковскую область циклон «Франциска». С вечера 20 декабря регион накрыли мощные осадки, которые сопровождались колебаниями температуры и переходами через ноль.

О разгуле стихии население предупредили накануне, жителям региона разослали соответствующие смс-сообщения. А коммунальные службы вновь оказались не вполне готовы к устранению последствий непогоды. Уже утром 21 декабря жители Пскова стали делиться своими впечатлениями о ледяном дожде и гололёде в соцсетях.

Тротуары были скованы льдом буквально повсюду. Идущие на работу и по другим важным делам люди падали на обледеневшие дорожки, а порой прямо на дорогу. На улице Петровской молодой человек, пытаясь выпустить выходящих пассажиров, по пояс ушел под автобус: поскользнулся и его «затянуло». Хорошо, что транспорт уже остановился — горожанин отделался испугом и дыркой на штанах.

В это время метрах в десяти от остановки неравнодушные люди поднимали бабушку, которая спешила на автобус. Она ойкала и прихрамывала, но от скорой помощи отказалась.

«Квест «пройти 300 метров до работы» удалось преодолеть только благодаря насыпи снега, по которой можно хоть как-то передвигаться. «В городе закончился песок? Или совесть у коммунальщиков?» - недоумевали читатели ЦДИ.

В других микрорайонах города сложилась похожая ситуация. Отовсюду летели сообщения о скользких тротуарах и автобусных остановках. «Есть тротуары, где песком посыпано? Или сегодня весь город сплошной каток?» - поинтересовалась автор публикации в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте», прикрепив несколько фотографий.

«Я тротуаров с "посыпкой" не наблюдала, собственно, как и автобусных остановок», - отреагировала другая женщина.

Один из комментаторов предположил, что из-за скользких улиц может вырасти количество пациентов медучреждений: «Опять в "травме" будет аншлаг!»

При этом некоторые подписчики сообщества заметили, что часть улиц всё же успели обработать от гололедицы, не дожидаясь народного гнева. Рано утром навели порядок во дворах на улице Народной, 8, Гражданской, 27, на улице Зобова.

В администрации города всё же знали о предстоящем неблагоприятном явлении. «На улице ледяной дождь. Будьте внимательны на дорогах и тротуарах, очень скользко. Обработка улиц города продолжается», - проинформировал жителей глава Пскова Борис Елкин.

Время травматизма

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий сообщил, что на прошедшей неделе был усилен контроль за управляющими компаниями и подрядчиками. В городе повсеместно велась посыпка противогололедными смесями. Кроме того, возле домов, где выявили опасные сосульки, установили ограждения и аншлаги. «В связи с тем, что сосульки образовывались на нескольких домах одновременно, количество вышек не позволяло их своевременно удалять», - пояснил Александр Грацкий.

Важно понимать, что коммунальные службы не всемогущие, а стихия — штука непредсказуемая. Люди всё равно продолжают падать, получать ушибы, растяжения и переломы — без этого ни одна зима не обходится. Еще до ледяного дождя в травматологическом пункте Пскова наблюдались очереди: по состоянию на 19 декабря туда обратились 676 человек, у 173 из них диагностировали переломы.

К гадалке не ходи, с ухудшением ситуации на дорогах пациентов стало больше. «Зима — время повышенного травматизма. Причинами часто служат: гололёд, раннее наступление темноты, скользкая обувь», - так объяснили сложившуюся ситуацию в Псковской городской поликлинике.

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Для горожан подготовили рекомендации, которые помогут в целости и сохранности добраться из пункта А в пункт Б во время гололёда:

ходить медленно, не держать руки в карманах — нужно балансировать ими при движении;

шагая, необходимо стараться не поднимать высоко ноги и наступать на всю подошву;

использовать удобную, не скользящую обувь;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником;

быть внимательным при переходе дороги. На гололёде или нечищеной дороге автомобиль может не успеть затормозить.

Конечно, это не гарантирует того, что вы благополучно преодолеете путь до работы, магазина или медучреждения. Поэтому медики создали и памятку на случай падения.

«Если вы все-таки поскользнулись, то постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения и сгруппироваться. При наличии сильного ушиба или травмы - незамедлительно обращайтесь в травмпункт», - советуют в городской поликлинике.

«Если вы упали, главное — не паникуйте. Оставайтесь спокойным и постарайтесь понять, получили ли вы травму. Если получили травму, обязательно обратитесь к врачу», - добавили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Здесь также считают, что физическая активность позволяет снизить риск переломов у пожилых людей в зимний период. Поэтому псковичам советуют задуматься об укреплении костей и сохранности мышечной ткани. Эксперты уверяют, что пожилые люди могут падать по многим причинам, в том числе из-за мышечной слабости, онемения в ногах, снижения зрения и слуха. Гражданам почтенного возраста стоит избегать дефицита витамина Д и следить за тем, чтобы в рационе было достаточно кальция, содержащегося в молочных продуктах. А в непогоду лучше воздержаться от прогулок в одиночку.

Жителям всех возрастов напоминают, что нельзя перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин. «Проходя мимо зданий и сооружений, стоит держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек. Лучше ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу», - опубликовало список рекомендаций областное управление МЧС России. А при усилении ветра нужно держаться в стороне от деревьев, слабоукрепленных конструкций и линий электропередач, не парковать вблизи них свои автомобили.

Утонули в снегу

К слову о ЛЭП: сообщений о массовых отключениях электроэнергии и обрывах проводов, как ни странно, не поступало. Во время прохождения циклона «Франциска» филиалы «Россети Северо-Запад» в Псковской и Новгородской областях работали в режиме повышенной готовности. К оперативному восстановлению электроснабжения были подготовлены 141 аварийная бригада и 151 единица техники. 209 дизельных генераторов общей мощностью 5,5 МВт в случае необходимости обеспечили бы резервное энергоснабжение социально значимых объектов. Но этого, к счастью, не потребовалось.

Однако прошедшие снегопады и ледяной дождь создали другие проблемы для жителей районов Псковской области. В Великолукском районе некоторые населенные пункты буквально утонули в снегу, а после поплыли. На сайте губернатора люди жаловались на отсутствие уборки дорог в деревнях Лычёво и Рыканово. Сообщали о невозможности добраться до работы и обратно домой жители частного сектора Великих Лук. По словам горожан, на многих дорогах произошёл коллапс, машины застревали в талом снегу, пешеходы не могли пробраться сквозь сугробы.

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«У меня грудной ребёнок, элементарно, если что случись, ни нам никуда не выехать, ни скорой не приехать, да и вокруг много домов уже с немолодыми людьми и пенсионерами», - написала великолучанка и попросила направить грейдер на улицы Рылеева, Спортивную, Декабристов, Пестеля, Зяблевую.

Аналогичная ситуация сложилась в Невельском районе, где дороги не убрали после снегопада, а в период оттепели всё начало таять. «Наша дорога от деревни Тимофеевка до деревни Мошенино превратилась в кашу, по которой не может проехать ни скорая помощь, ни почта, ни автолавка», - негодовали жители. Также после снегопада были заблокированы жители Станьково Новосокольнического района и многих других деревень.

В Опочке сложности возникли у жителей Луговой: «На улице находится 4 дома, в которых живут пенсионеры, которым не выйти на улицу, такси не едут, так как не проехать».

На безобразную очистку дорог жаловались в городе Дно. Машинам не проехать, создаются аварийные ситуации, пешеходам не пройти по тротуарам. И с каждым последующими выпавшим снегом или очередным потеплением ситуация становится все только хуже», - сообщали местные жители.

Спустя некоторое время спецтехника приезжала, и последствия стихии ликвидировались. «Все дороги одновременно подсыпать невозможно. Работа дорожных служб по подсыпке идет последовательно», - объяснили в администрации Себежского района. На прошлой неделе там велась масштабная работа по подсыпке грунтовых дорог песком. До обработки жителей просили без необходимости не выезжать на дороги, особенно грунтовые, а также соблюдать осторожность при хождении по тротуарам.

В целом, регион достойно встретил очередной удар стихии. Последняя неделя года в Псковской области снова будет переменчивой, поэтому коммунальным службам стоит провести работу над ошибками и быть готовыми к новым вызовам. Очевидно, что победить стихию невозможно, но можно приложить максимум усилий, чтобы обезопасить жителей от неблагоприятных погодных условий.

Ульяна Ловыгина