ЖКХ

О ходе реализации инвестпроекта в Куньинском районе рассказал Олег Лебедев

Реализация инвестпроекта по строительству блочно-модульных газовых котельных и теплосетей в Куньинском районе идёт по плану. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

«30 января было получено положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации. Сегодня от администрации района подписал разрешение на строительство объектов», - отметил он.

Уже на следующей неделе состоится первая встреча со строителями: обсудят организационные вопросы и план предстоящих работ, добавил Олег Лебедев.