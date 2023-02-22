ЖКХ

Энергетики вынуждены пробиваться на вездеходе к ЛЭП в Дедовичском районе. ВИДЕО

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» вынуждены по сугробам пробиваться к линии электропередачи в Дедовичском районе, чтобы проверить ее после сильных метелей. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Видео: филиал «Россети Северо-Запад»

«Даже гусеничный вездеход с трудом идёт по рыхлому снегу», - говорится в сообщении.

Циклон принес в регион сильный снегопад и ветер. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом.

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области продолжает работать в режиме повышенной готовности.