О правовых аспектах проведения общих собраний собственников помещений расскажут псковичам

Мероприятие по разъяснению правовых аспектов проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме состоится на площадке Центра председателей МКД и ТОС 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре председателей МКД и ТОС Пскова.
Фото здесь и далее: Центр председателей МКД и ТОС Пскова
Участники встречи получат ответы на вопросы о возможных темах для обсуждения на общих собраниях, о необходимом количества голосов для принятия решения по различным вопросам, о порядке подготовки и проведения собрания, а также о различиях для МКД и ТОС в проведении собраний.
Заседание пройдет на общественной площадке «Точка кипения» на улице Льва Толстого, 4 в зале «Образование» с 18.00 до 20.00. Зал открыт с 17.30.
Все участники заседания должны пройти регистрацию на сайте. Затем подключиться к мероприятию по ссылке.
Вопросы о встрече можно задать руководителю Центра по телефону: 89532498946 (Наталья Старосельская).