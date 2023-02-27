ЖКХ

О правовых аспектах проведения общих собраний собственников помещений расскажут псковичам

Мероприятие по разъяснению правовых аспектов проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме состоится на площадке Центра председателей МКД и ТОС 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре председателей МКД и ТОС Пскова.

Фото здесь и далее: Центр председателей МКД и ТОС Пскова

Участники встречи получат ответы на вопросы о возможных темах для обсуждения на общих собраниях, о необходимом количества голосов для принятия решения по различным вопросам, о порядке подготовки и проведения собрания, а также о различиях для МКД и ТОС в проведении собраний.

«Не одно из решений, в интересах развития территории и содержания имущества многоквартирного дома не может быть реализовано без поддержки собственников, владеющих солидарно этим имуществом. С трудностями процедуры проведения общего собрания сегодня сталкивается каждый инициативный гражданин в городе, который хочет что-то улучшить в своем доме или дворе. С просьбой помочь в проведении собрания в Центр обращаются постоянно. По инициативе участников Центра мы подготовили методический материал и в очередной раз готовы рассказать о процедуре проведения общего собрания, которая может быть и не простая, но она четко регламентирована в Жилищном Кодексе РФ» - пояснила руководитель Центра председателей МКД и ТОС города Пскова Наталья Старосельская.

Заседание пройдет на общественной площадке «Точка кипения» на улице Льва Толстого, 4 в зале «Образование» с 18.00 до 20.00. Зал открыт с 17.30.

Все участники заседания должны пройти регистрацию на сайте. Затем подключиться к мероприятию по ссылке.

Вопросы о встрече можно задать руководителю Центра по телефону: 89532498946 (Наталья Старосельская).